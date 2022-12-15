中央銀行今天舉行第4季理監事會，決議升息半碼，利率連4升，符合市場預期，重貼現率將升抵1.75%，創下逾7年新高。

值得注意的是，央行大幅下修今明年經濟成長預測，雙雙「保3」落空。央行表示，考量明年全球景氣走緩且下行風險續增，影響國內出口與投資動能，因而下修2022年、2023年經濟成長率至2.91%及2.53%。

央行在國內外經濟放緩之際，仍決定利率連4升，意在打擊通膨預期，以達穩定物價效果。以下是央行總裁楊金龍在記者會中有關通膨、貨幣政策方向以及房市的7大關鍵問答。

問：央行預測今明年消費者物價上漲率（CPI）年增率分別為2.93%及1.88%，台灣通膨情勢為何？

答：台灣通膨率相對歐美溫和，主要與政府積極採行平穩大宗物資價格機制有關，包括能源部分調降國內油品貨物稅、電價維持穩定等，由台電、中油等吸收成本。

歐美國家則多採取補貼為主的應對機制，且是事後因應，如消費稅抵免的方式降低民眾能源與食品支出負擔；整體而言，台灣物價漲幅相對低，央行緊縮貨幣政策的力道也比較溫和。

問：央行貨幣政策基調為何？明年通膨率已經降至2%以下，央行是否將停止升息？

答：央行貨幣政策基調為「溫和緊縮」，後續政策走向則取決於經濟數據（data dependent）。

根據央行對物價預測，明年全年CPI年增率平均為1.88%，低於2%，但細看逐季走勢，第1季CPI及核心CPI仍分別上漲2.35%及2.44%，第2季後才降至2%以下。

如果央行確定通膨率低於2%，就可以停止升息，但物價走勢還是存在不確定性，就像先前大家也沒有預期到今年會爆發俄烏戰爭。

問：央行今年2度調升存款準備率，這次只調升政策利率半碼、不調存款準備率的原因為何？

答：存款準備率是很好的工具，據央行內部研究，存準率對M2、CPI影響比較大，重貼現率則對國內生產毛額（GDP）影響較大。

這次央行未再搭配調整存準率有5個理由；第一，台灣經濟成長率放緩程度比原先預測來得多；第二，國內通膨情勢壓力走緩，預估明年通膨有機會降到2%以下；第三，估明年下半年M2年增率可望回落到2.5%到6.5%參考區間。

第四，目前貨幣市場利率升幅已經遠高於政策利率升幅，若再調升存準率，可能會讓銀行放款更為謹慎，影響經濟活動；第五，近期美國、加拿大、韓國等國家都開始放緩貨幣政策緊縮力道。

此外，和利率相比，「存準率要解釋老半天」，央行在乎市場感受，希望傳遞的政策訊息能夠一目了然。

問：這次央行理監事會決議並非「一致同意」，反對方主張為何？

答：這次理監事會有3位理事不同意升息半碼，認為應該升息1碼，他們著眼點仍是通膨，希望利率政策能夠「更強烈一點」。

問：美國聯準會（Fed）如預期升息2碼，可能要到2024年才會降息，台灣央行是否因此「不得不」繼續升息？

答：貨幣政策有遞延性，Fed認為可能要升到5%至5.25%的水準，接著維持一段時間，等政策影響力慢慢發酵後，觀察失業率跟物價狀況再來調整政策走向，但台灣不一定要跟著美國腳步。

台灣與美國狀況不同，一來台灣通膨沒有美國那麼高，二來雙方採取方式也不太一樣，如果因為跟進美國升息導致國內經濟衰退，這也沒必要。

不過經濟前景存在諸多不確定性，央行還是會密切關注主要經濟體貨幣政策動向、國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內物價、經濟與金融情勢等影響，適時調整央行貨幣政策。

問：央行對房市看法為何，選擇性信用管制會實施多久？

答：央行希望房市能「軟著陸」，因為房市若被打趴，硬著陸帶來的傷害非常大，到時候要再把房市撐起來很困難，中國就是很好的例子，政府先用「三道紅線」打房，但房市打下去之後，現在得動用更多政策工具，如16條拯救房市措施。

近期房價高漲，根據業者說法，與缺工、缺料等因素有關，但原物料價格上漲後，不會一直走高，接下來應該會回穩向下，「希望我們明年就能看到房地產能夠慢慢下來」。

儘管預期房市明年可望軟著陸，央行的選擇性信用管制不會馬上退場，「我覺得我們會實施比較久的時間」。

問：總裁任期將在明年2月屆期，能否談談過去5年來的心情？

答：自2018年上任以來，每一年都有不同的挑戰，2018年美中貿易衝突，2019年底爆發疫情，2020年許多國家出現經濟衰退，2021年算是台灣經濟發展非常好的一年，因為防疫措施得宜，生產、物流沒受到影響，上市櫃公司賺很多，其他國家經濟也是穩定向上，但台灣比他們更好。

到了2022年，除了俄烏戰爭爆發，各國實施緊縮貨幣政策也衝擊台灣經濟，每年挑戰都在升高，但正所謂「平時如戰時」，對於大大小小的挑戰，都會謹慎、嚴肅面對。