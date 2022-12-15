物價飛漲讓許多人開始控制自己的三餐花費。一位大一女學生表示，自己開始住宿後，一直把餐費限制在100元，早餐30元、午餐30元、晚餐40元，有時候甚至一天只吃一餐，把剩下來的錢留到隔天加菜。直到朋友得知此事後，以為她沒錢吃飯，才讓原PO思考是否真的太誇張。貼文一出，許多網友紛紛警告，原PO的飲食習慣會導致營養不良，長期下來恐怕會出事。

原PO在Dcard發文表示，自從開始住宿後，她一直保持著每天餐費100元的原則，早餐30元、午餐30元、晚餐40元，早餐店的三明治或超商的便宜飯糰都是她省錢的好夥伴，平時不太買飲料而是喝水，「有時候一天只吃一餐，剩下扣打就可以給隔天的我加雞腿」，每月餐費控制在3千元上下。

直到最近和朋友外出，回宿舍的路上朋友問她要不要吃麥當勞，原PO卻是回應不想多花錢，買個飯糰就好了，朋友才發現她的驚人飲食習慣，開始懷疑原PO缺錢，尋找各種機會請吃飯，就算原PO強調，「我真的沒有缺錢缺到沒飯吃，而是我就是想能省一點就省一點，漸漸就習慣了」，朋友還是百般關心，讓她相當不好意思。

對此，許多人紛紛警告，「再這樣吃下去真的會營養不良，妳現在大一，真的吃健康點，才不會連讀書的本錢都賠上去，蛋白質、纖維、健康油份，一直攝取不足身體會慢慢出問題，得不償失，辛苦點買食材回宿舍煮，都比花更多的錢買幾乎沒有營養的加工食品來得好」、「怕是你省下來的這筆錢，賠上的是你的健康」、「不喝飲料是好事，很棒，但你這樣吃絕對沒有吃到需要的纖維素、蛋白質吧，省小錢以後會花大錢」。

原PO則提到，自己食量不大，以為三明治有菜、有肉還算營養才會這樣吃。因為就讀南部大學的學校宿舍，沒有廚房所以無法自煮。現在的她雖然不會餓暈或是有飢餓感，「但確實有時候走路走多了或是突然站起來會不舒服」，因此未來也會到自助餐報到，讓身體攝取應有的營養。