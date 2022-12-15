43歲大陸女星董璇2011年與男星高雲翔結婚，男方2018年在澳洲捲入性侵案，董璇在當時不離不棄，雖事後高雲翔罪名不成立不起訴，但兩人8年婚姻仍以離婚收場，近期董璇上節目透露，婚後最胖曾到85公斤，她花5個月就瘦下來，讓許多人佩服。

董璇近期登節目《我不戀愛的理由》透露自己最胖曾到85公斤，2016年懷孕時因為不忌口，所以胖得很快，「如果我還做演員的話，我只有這幾個月的時間吃」，當時連身邊的人都覺得她以後不能做演員了，沒想到她花5個月就瘦了35公斤，快速瘦身的理由是想要接戲。

董璇最胖曾到85公斤。（圖／微博）

董璇對愛情還是有所期待。（圖／微博）

感情方面董璇表示：「雖然經歷過一些事情，但是我覺得還是很相信愛情的，我是比較享受戀愛的過程，包括比如說真的有一個很喜歡的男生約我出去吃飯，我肯定要化化妝、打扮打扮，所以我希望能盡快找到那個人吧」，透露對戀愛的期待和嚮往。

董璇和高雲翔2019年離婚，離婚後對前夫的風波三緘其口，近期董璇談起離婚內幕，當時她選擇幫助對方卻讓許多人不諒解，董璇表示她並沒有原諒，「他現在遇到事了，我也可以掉頭走、不管了，但我覺得他爸媽身體也不好，他在當地沒朋友、沒人管」，所以才選擇幫對方一把，不過董璇英文能力也不好，在當地沒有熟人，她一人扛起所有事，回憶當時的生活完全是一團糟。