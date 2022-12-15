59歲香港男星甄子丹的代表作為《葉問》系列電影，名氣傳遍全亞洲，奠定武打巨星的地位。家庭方面，他與小18歲汪詩詩結婚19年，育有一對子女，近日甄子丹夫妻到法國米其林餐廳消費，全程幾乎零互動，被網友懷疑是否冷戰中。

網友13日在社群平台透露，在法國巴黎的某家米其林2星級餐廳用餐時，發現鄰座的客人竟是甄子丹夫妻，猛誇：「第一次近距離遇到明星，甄總走路生風霸氣側漏，他太太好顯年輕好美麗」，照片中，甄子丹白襯衫外搭著黑色鉚釘大衣，直挺挺地坐著，看了太太一眼後，就到處東張西望或是喝水，而汪詩詩紮著高丸子頭，身穿棕色長款風衣，腳踩黑色高跟鞋，時不時低頭滑手機，和甄子丹幾乎沒有交流。

甄子丹和老婆幾乎沒有互動。（圖／微博）

照片曝光後，網友七嘴八舌地留言：「他倆是在吵架嗎」、「感覺不太像他」、「這是甄子丹？」更狂酸：「早就X夠了，還有啥交流」、「果然有錢人都在國外」，但也有人緩頰：「人家就出去玩一趟，不要無限上綱」、「我最喜歡丹哥的老婆汪詩詩」等，引起熱議。

甄子丹和汪詩詩於2003年在加拿大多倫多註冊結婚，婚後生下一子一女，8月底夫妻倆歡慶結婚19周年紀念日，汪詩詩發文告白：「Happy Anniversary hun! Miss you」，甄子丹也隔空向老婆示愛，還用心製作一段紀念影片，並送一束紅玫瑰，感情看起來十分恩愛。