高雄鐵皮屋陷火海！火光染天際濃煙竄天 24輛消防車救災 21:112022/12/15 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄新興區林森一路一處鐵皮建築物二樓晚間7點失火，橘色火光照亮天際，大量濃煙直竄天際，周邊兩間民宅也遭濃煙侵襲。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄新興區林森一路一處鐵皮建築物二樓晚間7點失火，橘色火光照亮天際，大量濃煙直竄天際，周邊兩間民宅也遭濃煙侵襲。（翻攝畫面） 高雄鐵皮屋大火！ 火勢直竄天際消防員奮勇搶救 訂閱影音： 中時新聞網 高雄新興區林森一路一處鐵皮建築物二樓晚間7點失火，橘色火光照亮天際，大量濃煙直竄天際，周邊兩間民宅也遭濃煙侵襲，消防隊獲報派出24車51人前往灌救，所幸及時撲滅火勢，無人傷亡。 女按摩師「24小時到府服務」 巨幅辣照出現鬧區驚呆老司機 2024總統大選將出現藍白合？最新網路民調跌破眼鏡 2024藍綠都得先闖過一關！郭正亮加碼爆「國民黨絕配」 #天際 #24 #火光 #灌救 #橘色 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔣根煌曝侯友宜會「做好做滿」 本人回應了！ 12:592022/12/15 政治 朱立倫喊2024一定提名最強候選人 沈富雄分析後吐一句話 14:162022/12/15 政治 聯準會暗示2024年才會降息 美股收黑 道瓊下跌142點 06:252022/12/15 財經 柯文哲認成立基金會備戰2024 由「他」當統籌操盤手 15:342022/12/14 政治 《國際產業》Inditex本財年前9月 銷售勁升19%、淨利增24% 15:592022/12/14 財經 美通膨緩解 聯準會升息2碼 預期2024年才降息 04:572022/12/15 國際 高雄晶英國際行館推跨年續住好禮 24坪雙景套房禮遇升等 17:182022/12/14 生活 2024與朱立倫、柯文哲合作？ 侯友宜這樣說 10:112022/12/14 政治 預熱2024？ 英系表態挺賴神 綠委：「贏下關鍵一戰」 16:422022/12/14 政治 徐巧芯喊藍營世代交替 游淑慧自爆2018與高嘉瑜這往事超驚人 12:252022/12/14 政治 國安局宴請三立新聞主管遭放鳥 主任還請領2460元餐費「偽造文書」下場曝光 17:242022/12/14 社會 蘇貞昌害慘想回家的台灣人 連戰兒子氣炸：2024必做一事 21:052022/12/14 政治 歐盟通過全球最低稅負 財部：最快2024年元旦跟進 13:222022/12/14 財經 時評》朱做球 侯射門 19:152022/12/15 中時社論 柯志恩2026願再戰高雄市長 「若無人承擔，這局還是由我」 10:122022/12/14 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。