高雄新興區林森一路一處鐵皮建築物二樓晚間7點失火，橘色火光照亮天際，大量濃煙直竄天際，周邊兩間民宅也遭濃煙侵襲。（翻攝畫面）
高雄新興區林森一路一處鐵皮建築物二樓晚間7點失火，橘色火光照亮天際，大量濃煙直竄天際，周邊兩間民宅也遭濃煙侵襲。（翻攝畫面）
高雄鐵皮屋大火！ 火勢直竄天際消防員奮勇搶救

高雄新興區林森一路一處鐵皮建築物二樓晚間7點失火，橘色火光照亮天際，大量濃煙直竄天際，周邊兩間民宅也遭濃煙侵襲，消防隊獲報派出24車51人前往灌救，所幸及時撲滅火勢，無人傷亡。

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