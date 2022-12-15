高雄新興區林森一路一處鐵皮建築物二樓晚間7點失火，橘色火光照亮天際，大量濃煙直竄天際，周邊兩間民宅也遭濃煙侵襲。（翻攝畫面）

高雄鐵皮屋大火！ 火勢直竄天際消防員奮勇搶救

高雄新興區林森一路一處鐵皮建築物二樓晚間7點失火，橘色火光照亮天際，大量濃煙直竄天際，周邊兩間民宅也遭濃煙侵襲，消防隊獲報派出24車51人前往灌救，所幸及時撲滅火勢，無人傷亡。