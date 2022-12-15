面對高齡化及少子化的衝擊，嘉義市政府建構全齡自信生活環境，推出多項安心生養及育兒福利政策，市長黃敏惠表示，市政府持續打造「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」的幸福嘉義市，當年輕爸媽最強而有力的靠山。

市府社會處表示，嘉義市推動社福政策以期達到「全齡族群照顧」，結合安心生養及完善的育兒福利，以及實驗創新優化教育環境，帶動銀髮融入社會潮流，讓長者在地健康、活躍老化，老有所養，幼有所教，年輕人能無後顧之憂「返嘉、留嘉、來嘉」落地安居。

市府社會處指出，嘉義市的育兒資源除了生育補助，還有產前、產後及育兒指導服務、公托增設及階梯式育兒福利等多元政策，孕婦產檢搭乘計程車可申請交通補助，單趟上限100元

，共28張乘車券，生產後1個月內，提供40個小時免費到宅坐月子服務，還有產後媽媽身心修復服務與課程。

嘉義市民可領8000元至3萬元生育津貼，每胎再追加6000元營養金；低收及中低收產婦與嬰兒特別發放營養補助1萬2000元。符合資格且育有未滿5歲之嬰幼兒可申請育兒津貼，第1名子女每月補助5000元，第2名子女每月補助6000元，第3名子女以上每月補助7000元。

此外，配合衛福部建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，市府積極爭取前瞻第1、2期計畫經費，建置2個公托中心及2個社區公共托育家園；家有未滿3歲兒童者，提供在宅、到宅或定點臨托的喘息服務，也有到宅環境評估及親子互動遊戲、嬰幼兒照顧技巧指導等，讓新手爸媽放心兼顧工作與育兒。