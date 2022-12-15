34歲大陸女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，與女星周冬雨共同獲得金馬影后，原本備受期待卻因熱戀「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂）後，長期神隱還被傳出未婚懷孕，不久前才出面闢謠解解釋得了抑鬱症；馬思純在治療後還成功甩去臃腫孕婦形象，但今（15日）出席GQ盛典零修圖畫面曝光，雖然成功瘦身但不似過去有朝氣，網驚呼「快認不出來了」。

回歸幕前的馬思純今晚現身一年一度的GQ盛典，有別於其他女星穿得美艷性感，她一頭俐落肩上短髮，身穿白襯衫搭帥氣西裝，帥氣程度不輸鮮肉男星們，讓人不禁多看幾眼；但有不少網友看到紅毯零修圖畫面，發現馬思純雖然瘦了，但眼神無光，與先前閃閃發亮的樣子有點不同，直言「不仔細看差點認不出來」、「馬思純變得有點不像她了」。

馬思純出席GQ盛典零修圖模樣和工作室精修過的照片，差距大到讓網友差點認不出。（圖／摘自馬思純微博、摘自微博）

馬思純在去年3月遭大陸八卦狗仔直擊，和張哲軒甜蜜牽手逛街，事後還回家過夜，消息曝光後，疑似不少馬思純影迷不滿意女神對象，紛紛起底張哲軒黑歷史；但馬思純不甩輿論，今年5月馬思純被民眾在英國巧遇，和張哲軒甜蜜現身英國球場，但圓潤身形被認為她是特地到國外待產。

直到8月馬思純才分享人在北京的消息，間接闢謠海外待產一事，也主動公開過去一年休息是因為得了抑鬱症，花了好長一段時間治療才漸漸好轉，更強調「我休息不是我不想搞事業、不想拍戲、只顧戀愛，是我的身體不允許，現在越來越好了，我自然就出來了」。