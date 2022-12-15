中華電信與中華電信基金會15日宣布與長期投入偏鄉教育、醫療服務的誠致教育基金會、輔仁大學附設醫院合作，攜手共同推動「科技為善(Tech4Good) 數位賦能生態系」，分享「數位共享 島嶼永續」的努力，期待在後疫情時代，以科技力解決偏鄉師資難覓、醫療資源有限的問題，有效幫助偏鄉弱勢族群，成就台灣島嶼永續、共創善的循環。

誠致教育基金會董事長李吉仁、KIST新竹縣峨眉國中校長陳姿利、天主教輔仁大學附設醫院使命副院長柯博識、人文處處長呂慈涵等共襄盛舉參與，暢談科技為善的各項規劃與作為。

中華電信也集結逾十年來透過科技推動數位賦能的過程，藉由照片展覽的方式，讓媒體朋友見證中華電信一路走來的用心。中華電信表示，未來也將把展出內容移至中華電信總公司一樓，將公司推動數位賦能、照顧偏鄉弱勢的用心，分享給公司所有同仁，逐步將ESG內化成企業的DNA。

中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義表示，中華電信偕同基金會長期關懷偏鄉、多元族群，致力以科技力縮短數位落差；近幾年發現在偏鄉教育生態鏈上游有師資缺乏、流動率高的問題；而人口老化、醫療資源受限等議題亦日趨嚴重，顯示偏遠社區需要更多元的關懷。中華電信很榮幸攜手同樣致力於關懷偏鄉、想為台灣創造永續的誠致教育基金會、輔仁大學附設醫院等共同合作，由中華電信集團投入網路建設與架設溝通平台，串接合作夥伴提供的教育、醫療專業等資源至偏鄉。

郭水義強調，近兩三年疫情衝擊、經濟發展受困，公司決定投入加倍資源，透過優質高速的資通訊服務，於偏鄉、甚至離島架設寬頻網路，協助偏鄉學童持續吸收教學資源，爭取翻轉人生機會，落實科技為善(Tech4Good)的真諦。公司亦藉由5G專網推動緊急醫療照護服務，照顧偏鄉民眾；並協助中小企業、商家運用數位科技減緩疫情造成的經濟衝擊，全方位實踐成為「智慧生活的領導者」、「數位經濟的賦能者」的企業使命，真正落實聯國「消除貧窮」、「優質教育」、「減少不平等」、「擴大夥伴關係」的永續發展目標(SDGs)。

李吉仁表示，受少子化影響，台灣少於6班的國中小有1,300 所，占比超過三分之一。鄉村小校面臨嚴峻的教學挑戰，尤其國中階段分科教學，受限於學校編制與基本授課時數規定，全校只有一位社會或自然老師負責跨年級、跨科教學是常態，教學準備與班級經營負擔都很沉重。因此，基金會在旗下KIST聯盟建立「跨校教師專業社群」，連結數個小型鄉村國中形成中型學校的規模，跨校老師透過共課，可分享教學資源與有效策略。有賴中華電信公益贊助支持，得以全面優化校園網路建置，確保師生同步上線的跨校遠距混成教學能穩定進行，逐步發展「跨校線上共課模式」；一方面透過跨校雙師協同減輕備課負擔；一方面透過跨校學生交流，協助小校學生拓展多元視野與提升學習動機。

呂慈涵則表示，莫拉克風災後中華電信與輔仁大學攜手超過14年，以數位科技傳遞人文關懷，透過伴您好讀社區網路課輔計畫，由大學生協力全台許多偏鄉社區、離島據點及在地師長，運用網路、一對一陪伴、教導偏鄉弱勢學童，提升偏鄉數位平權，累計已招募5,232位大學伴陪伴3,389位小學伴。而隨著近幾年少子化、人口老化，輔仁大學發現，高齡化社會的偏鄉長輩、身障兒童更需要醫療服務，因此擬將由教育延伸到遠距醫療，與若瑟醫院合作，深入偏鄉無醫村、讓醫生於偏鄉實地看診做基礎檢查後，可藉由中華電信網路技術立即連線遠端醫療院所，進行必要之後續處理，藉此解決偏鄉老弱族群無醫院、診所服務之窘迫。未來也將嘗試提供一對一線上陪伴、學習手做、預防失智等多元課程給偏鄉老人家，甚至更進一步推動將線上醫療關懷療癒計畫加入人際互動的溫度，期以科技力，再創造台灣數位應用嶄新視野。

中華電信表示，「科技為善Tech4Good數位賦能生態系」希望能有更多有心企業、單位一起加入，偕同中華電信全省各地營運處，用科技連結永續共好的上、中、下游，共創生生不息的賦能生態系，大家攜手串起能真正幫助偏鄉、弱勢族群縮短數位落差、創造數位機會的善的循環。