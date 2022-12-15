《民報》昨(14日)獨家取得幾份2020年總統大選的網軍群組對話紀錄、成員名單，包含政壇大咖、綠委小編、匿名網軍側翼等。臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」今(15日)指出，在台派網軍風向漸漸開始挺副總統賴清德，而賴正式登記參選民進黨主席的這個時間突然爆出來很有趣。有兩種可能：第一種就是某位搶跳船頭香的辣台派網軍投名狀，早早洞察風向搶著跳船表忠；第二種則是私下早就有人洩底給賴清德這些資料。

相關新聞這個時間突然爆出來，不可能我二弟天下無敵指出，有兩種可能：第一種就是某位搶跳船頭香的辣台派網軍投名狀，早早洞察風向搶著跳船表忠，抱著保存好的資料等跳船時機到，不納個有價值的投名狀，新主子怎麼會相信我。

第二種就是金孫賴神早就掌握這些資料，三年前被辣台派網軍打得跟孫子一樣，拜託總統不要再用網軍打我，我願乖乖當金孫再當三年。但私下早就有人洩底給金孫這些資料，金孫當三年德川家康、杜鵑不叫就忍著等杜鵑叫。現在杜鵑叫了馬上亮牌出來，當初誰打我的我都知道，就「尼門」這些傢伙，現在將功贖罪還來的及。

他還強調，最後值得注意的是，某個超重量級「2020辣台派打賴粉專」，竟然沒有在民報報導的2020匿名網軍側翼名單中。是被刻意不小心忽略掉，還是在「2022信賴台派」有其他角色而不需在名單中，就讓很耐人尋味了。