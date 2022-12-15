婚姻中性生活不美滿，可能讓感情變調，就有一名人妻上網抱怨，先生每次恩愛時間大概只有2分鐘，通常3、5下就出來了，懷疑先生早洩卻始終不願面對問題，讓她大感無奈，「總不能都他爽就好，不是嗎？」

一名人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文，抱怨先生恩愛時不只沒前戲還都硬來，而且進去之後3、5下就出來了，最久時間大概2分鐘，懷疑先生有早洩的問題，但談到相關問題時，對方愛面子就會馬上翻臉，讓她感嘆「才30歲而已，這樣是正常的嗎？」、「總不能都他爽就好，不是嗎？」

貼文引起網友討論，「就是早洩啊！懷疑啥？」、「總共才八下， 應該是80歲的體能」、「難道跟你老公婚前沒試過車嗎？現在才發問會不會太後知後覺了？」、「五下的我也有遇過欸，一樣3x歲而已，這到底有什麼幸福可言阿」、「比我好，我連硬都硬不起來」。

也有人建議先生應該就醫尋求改善，「身體健康出問題了」、「可能要給他補吧，跟給醫生看，叫他少打手槍」、「工作壓力大？去看醫生」、「可以陪他去看醫生，不然就是換老公」、「對正常人來說很難想像他的痛苦，建議他還是去看醫生吧！裡子多沒了還顧什麼面子」。

根據台灣男性學醫學會調查發現，男女對早洩定義有顯著差異，近半數男性認為1分鐘以內射精才算早洩，但有3成7的女性認為，只要5分鐘以內繳械就算早洩，其中又有近1成的女性會因早洩問題與伴侶分手。