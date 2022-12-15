遠傳電信總經理井琪15日出席一項論壇，以「智慧經營－實踐與推廣」為題發表演說，同場包含行政院副院長沈榮津、Google Cloud台灣總經理謝良承、台灣電力公司副總經理兼數位長張忠良等重量級貴賓，分別就數位挑戰、雲端技術、能源效率等議題進行演講。

井琪以「遠傳低碳營運」、「智慧生活」、「智慧韌性城市」三大面向出發，分享遠傳如何結合5G、「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等科技應用，打造智慧永續新顯學。井琪表示，遠傳具世界級的5G網路，並多年深耕大人物及雲端資安等技術；對內，鼓勵創新轉型，精實智慧化營運；對外推動企業數位轉型；同時在ESG三大面向，包含節能減碳、智慧應用、偏鄉弱勢等提出智慧綠色解決方案。

井琪強調，遠傳在進行網路優化與5G建設時運用AI大數據選址，以最精簡的基地台數量達到最佳網路品質，預計減少每年耗電6,000萬度、77座大安森林公園一年吸碳量；運用混頻和休眠機制減少基地台用電，可年省4,800萬度，更以AI大數據機動調整機房空調運轉，年省下約百萬度用電。

遠傳是台灣首家加入愛立信「全球電信設備環保回收服務計畫」（Ericsson Global Product Take-Back Program）的電信營運商，預計將汰換上萬台3G/4G基地台，每座基地台回收高達98％的電子材料，大幅降低退役設備對環境的影響。

「智慧生活」面向以科技應用角度切入，井琪分享遠傳在「反詐騙」、「5G智慧巡邏車」的創新突破。「反詐騙」透過大數據分析、應用機器學習模型找出詐騙電話行為，因應詐騙手法不斷變化進行模型調整，更拿下「IDC 2022未來企業大獎」之「營運模式創新獎」；針對詐騙號碼傳送簡訊、詐騙內容傳送、異常發送量，每月約可攔阻50,000則簡訊；攜手世界級資安大廠Allot推出遠傳守護網，封鎖毒、駭、釣魚等危險網站，主動偵測檔案下載阻擋下載病毒，防堵網際網路詐騙。

遠傳「5G智慧巡邏車」以最新5G網路切片技術，經由5G傳輸並透過AI影像辨識科技，即時進行車牌辨識與比對贓車資料庫，整合影像描繪車輛移動軌跡，當拍攝到異常贓車，隨即發出通知協助警員快速取締。

目前台灣約有700萬輛汽車、1400萬輛機車，若能推動電動化交通運輸預計可大幅減少碳排及解決都市空氣問題，遠傳打造一站式充電服務建置，積極建置「充電樁服務系統」，並與台電攜手建置V2G快充示範站，強化儲能與用電端資源整合。

「交通號誌不斷電」則是遠傳自行開發的監控管理平台，整合路口號誌控制器，攜手Gogoro以智慧電池作為電力備援，當電力異常時，智慧電池會自動啟用維持交通號誌運作，提升道路及民眾安全，避免因交通號誌異常導致交通壅塞、車輛怠速產生的大量碳排。