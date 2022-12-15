台灣大哥大永續經營成果再傳報捷，ESG表現持續在國際上發光，繼連續六年入選DJSI最高榮譽「世界指數」（DJSI World），為全球電信排名第二、台灣第一後，15日三度榮獲世界最大碳揭露組織CDP（Carbon Disclosure Project）《氣候變遷》評比最高等級「A」認證，再度成為台灣電信業唯一獲得此殊榮的業者。

台灣大哥大總經理林之晨表示，節能減碳是抑制氣候風險的重大關鍵，也是大型企業帶頭倡議刻不容緩的責任。台灣大視減碳為企業營運重大檢核目標，期待成為引領ICT產業永續經營的模範，不僅率先加入RE100，承諾最遲在2040達成全面使用再生能源，2022年更是台灣大邁向淨零排放的元年，設定2050年達成Net Zero，加快腳步持續建置綠電，且設有完整的氣候風險管理策略與健全的氣候治理機制，積極向價值鏈夥伴溝通減碳議題，倡導循環經濟，分享國際趨勢及積極可行的減碳作為，依照SBT標準設定減碳路徑與減碳目標，一起成為減碳尖兵。

林之晨強調，台灣大亦將ESG內化至全體同仁例行工作中，朝區域級科技電信集團的永續發展道路上加速衝刺，為用戶打造創新科技服務、帶來智慧生活體驗的同時，一起繼續愛台灣、愛人類、愛地球。台灣大將繼續穩健、積極地朝淨零排放、永續發展前進。

世界最大碳揭露組織CDP（Carbon Disclosure Project）每年邀請全球企業揭露其碳管理相關的數據、風險及機會，評等從「A」到「D-」，今年全球近15,000家參與CDP評鑑的企業，只有2％的企業被列入排行頂端的「A」評鑑。在台灣335家參與《氣候變遷》受評企業中，僅有八家企業獲得「A」評鑑，台灣大自2015年開始積極回應CDP，連續七年成績名列台灣電信業第一，今年更再度躋身最高等級「A」企業。

在11項評分項目中，台灣大共有7項獲得頂級評分，其中3項指標連三年獲得最高等級，包括治理、減排倡議、範疇一＆二排放，另外4項指標成績躍升，包含商業策略、財務規劃和情景分析、範疇三排放、風險管理程序、目標。

台灣大結合電信本業，接軌國際永續倡議，以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸，率先於2018年導入TCFD，更自2019年通過全球最嚴格的科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）審查，成為國內第一家非電子製造業、也是亞洲第二家獲此國際審查通過的電信科技公司。累計完成20.96MW綠電建置容量，2022年產生超過2,500萬度綠電，減碳近13,000公噸，綠電使用占總用電量4.7％，已超過年度使用綠電目標；明年起每年預估可發3,230萬度綠電，預估2030年全公司綠電占比將達20％、雲端機房更將100％使用綠電。

另外，為倡導永續發展，台灣大攜手供應商擴大效益，透過碳盤查、碳管理教育訓練、制定供應鏈減碳計畫與績效追蹤等，2021年永續供應鏈面向成績亮眼，所有重大標案完全符合ESG門檻篩選，完成超過355家供應商的ESG永續書面審查、137家供應商碳盤查。