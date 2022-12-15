安永會計師事務所今日舉行《2022首次公開募股記者會》，根據統計，到今年以來，上市櫃掛牌家數已經有45家，創近4年新高；而籌資金額357.26億元，創近7年以來新高。

展望明年，安永表示，以上市櫃的前哨站興櫃來看，今年仍有59家企業登錄興櫃，顯示即使今年本益比即使下修，仍無法阻擋企業IPO的熱情，仍然看好明年IPO的市場，以科技、生技醫療為主。

目前排隊申請IPO的家數來看，上市有8家，以航運、能源產業為主；而申請上櫃有9家，以半導體、電子零組件為主。

根據安永統計，今年上市掛牌共有20家，較去年增加5家，籌資金額277.61億元，較去年度增加27.99億元，增幅11.2％；籌資額最大為采鈺、第二為力智科技。

上櫃公司則有25家掛牌，較去年增加12家，籌資額79.65億元，較去年增加8.44億元，增幅11.85％。籌資額較大的公司有電子商務的綠界科技、科技業的廣閎科技及宏碁資訊。

而其他市場當中，中國大陸A股持續熱絡，儘管A股預計有416家公司申請上市，數量雖然較去年減少，但是籌資額人民幣5849億元，續創歷史新高。

今年中國大陸雖然在新冠肺炎疫情衝擊，但是A股審核速度加快，為企業提供資金支持發展外，大型企業回歸A股掛牌也成為趨勢，推升A股籌資額，而安永也預估，這股趨勢不墜，將支持A股的籌資額持續高檔。

而今年大型企業回歸A股掛牌較為明顯的例子即是中國移動，籌資金額人民幣519億元、中國海油籌資額人民幣322億元。