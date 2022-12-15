FEniX陳峻廷今（15日）出席時裝秀「YAXIN ZONE」活動，擔任C位的他坦言每次走上伸展台，內心還是很緊張，「因為我過去幾年走秀機會很少，這次算是第6次，每次緊張都是希望想把這工作做好」，FEniX在13日推出新單曲〈Fire Fighter〉，並找Ozone李哲言妹妹擔任MV女主角，陳峻廷說大家都是到拍攝現場才知道，「哲言的妹妹參與演出，這意義對我們來說很重大，算是火星的另類合體，畢竟哲言是我們火星的元老成員」；粉絲們最好奇的首張專輯進度，陳峻廷透露預計明年4月誕生，目前錄音等各項工作都在進行中。

他說團員們拍攝MV時，都被劇情感動，「我們5個人到火場救一隻貓，那隻貓代表的是『救火隊』（粉絲名），這首歌的寓意就是要謝謝救火隊，過去在火星的時候，都是救火隊拯救火星，現在FEniX出道了，是由我們拯救、保護這隻貓，也就是救火隊」。

FEniX和土星今年都將在花蓮陪粉絲一起倒數過年，第一次到花蓮的陳峻廷說，團員們都很期待品嚐花蓮美食，也已經和花蓮人的水豐說好表演結束要一起吃飯，表演跨年的心情？他直言一切都很不可思議，「我以前都在想『如果站在舞台上跟大家一起跨年，不知道會是什麼感覺？』沒想到今年就可以實現願望」。

陳峻廷。（YAXIN ZONE提供）

陳峻廷。（YAXIN ZONE提供）

除了FEniX工作，陳峻廷也積極發展各項工作，期望能夠成為全能藝人，近期頻接觸主持工作的他，坦言最想挑戰主持外景節目，想走出戶外跟大家互動；而年關將近，陳峻廷也將準備紅包給辛苦的家人，紅包金額？他笑說至少會有6666元。