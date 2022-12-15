市長陳其邁關心小孩成長情況。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

近日較強一波寒流即將來襲，高雄市長陳其邁今天前往社會局「單親家園」關心經濟弱勢單親家庭，除捎來歲末年終的祝福，也盼匯集資源協助弱勢族群與家庭安心過冬。

高市社會局為協助經濟弱勢的單親家庭解決短期居住需求，落實照顧居住權益，在2003年起就率先在高雄市左營區、小港區及鳳山區設置4處單親家園，包括翠華家園2處、山明家園及向陽家園各1處，並首創高雄市單親家園不分性別皆可申請入住，配置專業社工員，陪伴他們成長，成為堅強溫暖的「後頭厝」。

陳其邁表示，單親家庭生活不易，除要穩定家計，又要教養孩子，所以特別來到單親家園陪伴弱勢家庭，為單親家長與小朋友加油打氣。

陳其邁現場除了致贈水果禮盒、羽絨背心外，還特別準備生日蛋糕幫小孩慶生，也叮嚀辛苦的單親媽媽，打拚工作之餘，要有均衡的飲食，孩子保暖也要注意，好好照顧自己和孩子。

單親媽媽阿紫從孩子出生後，孩子的衣食生活起居都是自己親自照顧，也非常注重孩子的教育，而且具有工作的動力跟衝勁，透過單親家園社工媒合彈性工時的工作，讓阿紫可以兼顧家庭與工作，媽媽也是阿紫的重要後盾及靠山，遇到事情可以一起商量，可以幫忙接送小孩，讓阿紫無後顧之憂不感到孤單。在寒流來臨前，陳其邁帶來溫暖的紅豆湯圓送給單親媽媽和辛苦的社工們，也溫暖大家的心。

社會局長謝琍琍表示，單親家園提供弱勢單親家長無自用住宅且獨自監護未滿18歲的子女申請入住，除了解決短期的居住需求外，還會舉辦各類的成長營，連孩子也一併照顧，讓家長安心出外工作，高雄市目前共設置71戶，租金僅市價的一半，有需要的民眾，可撥打社會局婦保科洽詢07-3303353。