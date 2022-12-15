人氣網美張舒晴擁有精緻臉蛋和火辣C級身材，在Instagram有65萬人追蹤，因撞臉大陸女神高圓圓，因此有「嫩版高圓圓」的稱號，擔任模特兒的她時常會透過社群平台放出美照，性感曲線總能辣翻一票網友。近日她曬出與聖誕樹的合照，超搶鏡性感服裝讓網友全暴動了。

網美張舒晴今（15日）在貴婦百貨打卡：「夏天是好想念，冬天適合相見」，她站在聖誕樹前皮短裙露出白皙大腿，精緻打扮非常漂亮，不過即使在這麼冷的天氣，張舒晴辣度不減，深V設計快要開到小腹，中間一條布防走光，似乎沒穿內衣，挖空處可以清楚看見她的傲人曲線，好身材讓粉絲狂湧入。

不少粉絲一下就看到重點：「衣服太兇人太正」、「就愛這身應景聖誕紅」、「穿這樣子不冷嗎」、「好好看～我要買～」、「這不科學」、「這衣服很心機」，也有人提前祝賀她「聖誕快樂」。

張舒晴外型亮麗，不過她曾透露自己童年時期是醜小鴨，國小同學曾翻到小時候的畢業紀念冊虧張舒晴變化大，「跟國小我們在走廊上跑來跑去玩耍的張舒晴差好多」，讓張舒晴開心回應：「女大18變，以前我真的不會打扮，我朋友說我很像麻雀變鳳凰的女主，以前像路人，長大打扮變一個人」，張舒晴小時候皮膚沒有特別白皙，瀏海全梳上去露出額頭，穿著粉紅色上衣流露出樸實的氣質，和現在有著不小差距，她簡介中就有寫下「打從娘胎沒整形、沒醫美」，是靠打扮一步一步提升外在。