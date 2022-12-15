國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇昨日確診，即日起自周一的行程全數取消。她稍早透過直播的方式和大家見面，並透露準市長蔣萬安非常貼心，在她確診後主動關心她，要她好好地休養，「我真的不太好意思」。

王鴻薇在直播中表示，原先周六上午9時、周日早上10時，她分別要在國民黨智庫執行長柯志恩以及立委林奕華的陪伴下，到長春市場和松江市場掃街，但如今她因為確診無法到場，加上周六起寒流會影響台灣，讓她不太好意思；她強調，柯志恩會繼續在高雄繼續經營，請大家好好給予支持，而林奕華是「台北隊」的成員，很感謝她的幫忙。

王鴻薇透露，蔣萬安真的蠻貼心的，主動關心她，要她好好的修養，還對她說「放心，我都會去幫妳懇託」，這也讓她很不好意思，因為蔣萬安這段時間在籌組小內閣，行程忙碌下還是會抽出時間，替她懇託，而蔣萬安團隊也一直在輔選她，讓她非常感謝。