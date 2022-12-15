近年兩岸學術與教育交流受阻，陸委會副主委邱垂正今（15）日向對岸喊話，籲陸方盡速恢復陸生來台就學，並稱陸委會與教育部隨時可以就相關事宜與陸方進行溝通。

邱垂正於例行記者會上表示，疫後逐步恢復兩岸健康有序的交流是政府的政策，政府從9月29日開始陸續放寬大陸人士來台探親、人道探視、海空運駐點服務等。同時，為了營造陸生來台友善學習及生活環境的改善、促進兩岸交流，我方在10月13日也恢復學位陸生常態入境申請，並於11月7日起恢復陸籍研修生來台。

邱垂正指出，政府歡迎陸生來台學習與交流的立場與政策始終如一，也支持兩岸間進行正常健康有序的學術教育交流。

邱垂正強調，目前我方招收陸生來台就學，仍然受限於陸方未同意新生來台，僅能招收已在台就讀的應屆畢業生之陸生，導致陸生持續減少。他指出，陸方從2020年4月片面宣布暫停中國大陸畢業生來台升學，迄今尚未恢復，使陸方青年來台學習的機會與權益受到剝奪，也使得部分已在台就學的陸生同學們對於未來感受到徬徨與壓力。

邱垂正表示，希望陸方相關部門能夠重視這個問題，並呼籲陸方應盡速恢復陸生來台就學，「有關恢復陸生來台就學相關事宜，如果需要兩岸主管機關相互配合之處，本會及教育部隨時都可以循兩岸既有的業務聯繫平台來進行溝通。」