世界盃除了燒出一票天菜球員，成為的大眾媒體新寵兒，成功男人的背後，擁有的火辣大嫂團也爭相被起底。說道大情聖就不得不提巴西足球傳奇羅納狄紐（Ronaldinho），他可說是首位坐擁2女友的體育明星，私底下談愛法則是公平分配，且3人絕對不會共同睡在一張床上。
曾率領巴西奪下世界盃冠軍的前巴塞隆納名將羅納狄紐（Ronaldinho），2015年退役後，火速與普莉希拉（Priscilla Coelho）交往至今已6年，但兩人關係卻不是你想像的平凡，因為羅納狄紐同時還大方與另一位女子比阿特麗斯（Beatriz Souza）進行式，三人一起生活在位於里約價值1.8億台幣的豪宅。
儘管他對於左摟右抱的傳聞矢口否認，2019年正宮普里西拉的母親瑪莉亞(Maria Aldenice dos Santos)跳出來揭穿一切，稱這樣的共同關係讓女方家族蒙羞，女兒基於對羅納狄紐的感情是真愛，所以選擇留下。
她更透露男方講求給予公平待遇、互相尊重，像是在兩人身上砸差不多的錢買禮物，曾送一人一只勞力士手錶；還有屬於自己的臥室，使得他每晚執行「輪流睡」，一天是普莉希拉的，一天是比阿特麗斯的，相當勤勞；或是3人一起展開奢華旅行，瑪莉亞才開始轉念，看上去沒有想像中的糟糕，所以就不再干涉。
報導引述《天空新聞台》(Sky News)的消息稱，羅納狄紐計畫在未來為兩位女友舉行一場非正式的婚禮，賦予她們名分。
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