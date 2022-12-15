世界盃除了燒出一票天菜球員，成為的大眾媒體新寵兒，成功男人的背後，擁有的火辣大嫂團也爭相被起底。說道大情聖就不得不提巴西足球傳奇羅納狄紐（Ronaldinho），他可說是首位坐擁2女友的體育明星，私底下談愛法則是公平分配，且3人絕對不會共同睡在一張床上。

曾率領巴西奪下世界盃冠軍的前巴塞隆納名將羅納狄紐（Ronaldinho），2015年退役後，火速與普莉希拉（Priscilla Coelho）交往至今已6年，但兩人關係卻不是你想像的平凡，因為羅納狄紐同時還大方與另一位女子比阿特麗斯（Beatriz Souza）進行式，三人一起生活在位於里約價值1.8億台幣的豪宅。

Yeah yeah the royal wedding was nice and all that but which channel is showing Ronaldinho's?



Media in Brazil are reporting that he's just proposed to both of his girlfriends and will marry them in the SAME ceremony in August. pic.twitter.com/m8MTADgqzW — Ball Street (@BallStreet) May 24, 2018

儘管他對於左摟右抱的傳聞矢口否認，2019年正宮普里西拉的母親瑪莉亞(Maria Aldenice dos Santos)跳出來揭穿一切，稱這樣的共同關係讓女方家族蒙羞，女兒基於對羅納狄紐的感情是真愛，所以選擇留下。

她更透露男方講求給予公平待遇、互相尊重，像是在兩人身上砸差不多的錢買禮物，曾送一人一只勞力士手錶；還有屬於自己的臥室，使得他每晚執行「輪流睡」，一天是普莉希拉的，一天是比阿特麗斯的，相當勤勞；或是3人一起展開奢華旅行，瑪莉亞才開始轉念，看上去沒有想像中的糟糕，所以就不再干涉。

報導引述《天空新聞台》(Sky News)的消息稱，羅納狄紐計畫在未來為兩位女友舉行一場非正式的婚禮，賦予她們名分。