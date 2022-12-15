台中知名老牌飯店、擁有26年歷史的永豐棧酒店爆發租賃與經營糾紛！原東家豐昱國際與承租飯店的順為國際爆發租賃糾紛，近期還傳出房客被查獲大批槍、毒！創辦人何豐棧今（15）日跳出來痛批慘遭設局，承租方至今已積欠3,800多萬元的租金，因此已向台中市政府申請自12月16日起停業一年、內部整修；台中市政府觀旅局今日證實，已函覆同意備查在案！

永豐棧酒店今年五月間因疫情衝擊、加上積欠員工薪資，豐昱國際、永豐棧酒店創辦人何豐棧七月間將物業以每個月800萬元租金、前三月減租50萬元，與順為國際負責人沈某簽下五年租約。不料，永豐棧酒店近期卻被查獲入住者非法持有槍枝、犯毒，並在該飯店查獲兩名通緝犯。

何豐棧15日召開記者會痛批承租人順為國際，不僅積欠五個月租金，且無旅宿登記違法營業，竟還霸占酒店拒還，行徑如海蟑螂，還在酒店大廳張貼「暫停營業」、「沈男霸佔永豐棧酒店」、「租金支票跳票」等海報抗議，遭順為國際的工作人員撕下，雙方在大廳爆發衝突，讓房客傻眼，嚇得紛紛拎著行李退房。何豐棧氣憤地表示，為了維護公共使用安全及品牌聲譽，已經提告並向台中市府以整修內部為由申請停業核准，自本月16日起停業一年。何豐棧並將已過世3年的母親遺照擺放在酒店大門口，寫著「何媽媽回來坐陣」，誓言要奪回飯店。

承租方順為公司15日則委託律師張繼圃反擊豐昱違反承租合約，未給予營業執照，強調永豐棧16日仍照常營運。張繼圃還表示，順為國際未依約付租金，是因為豐昱未依約交付旅宿業登記證，衍生民事糾紛，造成消防安檢未過關，目前順為國際已透過法律途徑主張權益。

台中市政府觀旅局表示，市府旅館業聯合稽查小組11月初至永豐棧酒店稽查，查獲非由原核定的豐昱國際經營，現場經營者為順為國際，旋即函請豐昱國際盡速依旅館業管理規則申報停業或辦理轉讓登記。豐昱國際日前申報自今年12月16日起停業一年，市府12月12日函覆同意備查在案。

此外，針對順為國際未領取旅館業登記證而經營旅館業，觀旅局12月5日已函文該公司陳述意見中，待回復後將依相關事證綜合憑判，如有違法將依發展觀光條例第55條第5項，未領取登記證而經營旅館業務者，按經營房間數，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

台中市勞工局說明，經查勞工局目前尚未接獲永豐棧酒店資遣通報資料。近日疫情趨緩，台中市旅宿業有大量求才人力需求，勞工局15日主動派員關心了解該公司情形，並協助自16日起離職的員工推介轉職就業。