HUSH日前拍攝新歌MV。（默聲音樂提供）

今年連莊拿下金曲獎最佳作曲的HUSH，在11月個人專場演唱會上搶先帶來新專輯裡的新歌，歌迷間熱烈討論，新歌好口碑讓歌迷更加期待新專輯，終於在今發行全新創作專輯《娛樂自己》，專輯以暢快淋漓的搖滾同名單曲〈娛樂自己〉開場，為時隔4年的新專輯揭開序幕。

他的新曲〈娛樂自己〉的靈感正是追求本我，寫下一個人在房間無止盡地瀏覽購物網站與成人網站，感覺到很空虛的娛樂感，彷彿是在期待生命中有新鮮事的發生，有點限制級的情境，卻又那麼地寫實地描繪疫情期間與自己身體對話的微妙情緒，因此在配唱時，HUSH特別營造當時靈感來源，把錄音室的燈全部關掉，留下手機螢幕的光，自然而然地就唱出有點不羈的頹廢的自我調侃的唱腔。

〈娛樂自己〉MV邀請導演Gill拍攝，HUSH也親力親為全程參與討論，迷幻美學的MV，以及邀來20位男、女演員大尺度演出，傳達出旁觀或者窺視著一個個身心靈上的慾望，像不停新開的視窗或標籤頁，最後才發現其實只在自我的想像空間裡。

當天為了加深詭譎氛圍，場景特別選在廢墟拍攝，開工前工作人員聽聞該場地有不少靈異傳說，前往拍攝地時，因為google也無法定位該區，差點迷航在山中，不過所幸拍攝過程一路順暢，甚至原本氣象預報會下雨，天公作美，拍了20小時都沒淋到雨，直到收工的那一個瞬間才開始下起大雨。