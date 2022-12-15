林口區工四路今（15）晚8時許，發現一處2層樓鋼鐵焊接工廠突起火，濃煙四竄，燃燒彈簧床等雜物約7坪，火勢在9點許熄滅。（翻攝畫面）

新北市林口工四路某工廠，今（15）日晚間8時許發生火警意外，警消獲報後到場灌救，約1小時將火勢完全撲滅。據了解，現場為鋼鐵焊接工廠，起火點位於2樓，燃燒彈簧床等雜物，現場燃燒面積約7坪，無人員傷亡，起火原因由火災鑑識中心調查中。

林口區工四路今（15）晚8時許，發現一處2層樓鋼鐵焊接工廠突起火，濃煙四竄，燃燒彈簧床等雜物約7坪，火勢在9點許熄滅，警消派出25車，80人前往救援，詳細起火原因由火災鑑識中心調查中。