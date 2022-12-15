依照美國國會傳統，即將卸任的美國聯邦眾議院議長裴洛西的畫像今天在國會山莊大廈揭幕。這位打破傳統的領袖不僅是美國史上首位女性眾院議長，也是最舉足輕重的議長之一。

美聯社報導，這位民主黨籍眾院領袖的畫像揭幕典禮在華麗的雕像廳（Statuary Hall）舉行，出席賓客包括前任與現任國會議員及裴洛西（Nancy Pelosi）的親友，尤其是10月底才在舊金山家中遇襲的裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）。

同屬民主黨的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）透過預錄影片在典禮上表示，裴洛西「啟發了一代女性參選、勝選及擔任領袖，因為她們見到她的例子，見到了像她這樣的人、像她們自己這樣的人可以做到的事」。

歐巴馬還回憶，當他的招牌法案「平價醫療法」（Affordable Care Act）在聯邦參議員選舉失敗後幾乎要胎死腹中時，如何在裴洛西堅持下起死回生。「她唯一不願意做的事就是放棄。而一如既往，她讓這件事情成功。」

不過，最不令人失望的致詞，來自經常在這類場合眼眶泛淚的共和黨籍前眾院議長貝納（John Boehner），他提起自己的2名成年女兒時哽咽說道：「我的女兒請我轉告議長：我們是多麼欽佩她。」

裴洛西在2007至2011年首度擔任眾院議長，她的畫像早在2014年便由如今已故畫家謝爾（Ronald Sherr）完成，但一直未公開。裴洛西在2019年又重掌議事槌，成為50年來首位2度上台的眾院議長。

貝納表示：「今日的較年輕世代有此一說：高手認得高手（Game recognizes game，意味惺惺相惜）。事實上在現代，沒有其他眾院議長以如此有威信方式掌管議事，以及有如此貫徹的結果，無論他是共和黨或民主黨籍。讓我一言蔽之：妳是一位硬漢。」

裴洛西的畫像將掛在緊鄰眾院議場的議長廊廳（Speaker's Lobby），那裡已經掛滿諸位前議長畫像，全都是白人男性。

裴洛西致詞時則說，她的同仁「有勇氣選出一位女性議長」，令她感到榮幸。

「這幅畫像將因為主角是一名女性，而在議長廊廳顯得突出。身為首位（女議長）是我的榮幸，但如果我不是最後一位，這才是重大成就。」

民主黨在11月期中選舉失去眾院多數黨地位後，裴洛西宣布不再尋求連任議長，結束20年眾院民主黨領袖生涯。但她仍會繼續擔任舊金山聯邦眾議員。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111215