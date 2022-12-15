一名女網友與丈夫交往結婚共20多年，期間丈夫屢次被她抓到偷吃，丈夫還說是因為女網友床上無法滿足他，女網友屢次求對方離婚，讓彼此解脫，丈夫最後答應，但說在未離婚前如果有需求，希望她能支付出去援交的費用，她發文痛批「讓我看明白了，人性的自私和不要臉可以到什麼狀態」。

該女網友在臉書「靠北婚姻－社團討論區」發文，她屢次發現丈夫可在臉書離婚或單身社團找女性聊天曖昧，甚至找一夜情對象炮，騙對方自己離婚單身，她每次提離婚都遭拒絕，日前丈夫終於答應，丈夫卻說在還未離婚前如果有需求，問她能否支付丈夫出去援交的費用，還說會出軌全是因她無法滿足性需求。

該女網友控訴丈夫陽痿、坐月子時失聯，卻始終不願意離婚，她後來發現對方找援交，丈夫卻說只是單純聊天，沒有實質肉體關係，丈夫後來承認一切過錯，但她說她當時一邊處理父親失智問題，一邊處理丈夫的金錢糾紛，還得面對丈夫不斷出軌，如今對方終於答應離婚，她只希望能順利完成手續，趁早解脫。

「是你求著不婚主義的我嫁給你，現在也是你主動終於答應了離婚」，她說2人談7年戀愛，結婚14年，20多年的歲月她全給了對方，「讓我看明白了，人性的自私和不要臉可以到什麼狀態」；其他網友留言「恭喜終於離開人渣，對自己好最重要」、「不要抱怨了！這一切都會在你離開他之後會開始變好」。