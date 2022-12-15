民進黨九合一大選慘敗後，針對總統蔡英文最喜歡的3個人，桃園市長鄭文燦、新竹市前市長林智堅、駐美代表蕭美琴的未來出路如何？前民進黨立委郭正亮預測表示，鄭文燦會去當總統府秘書長，林智堅則可能要藏起來，蕭美琴很有可能回來準備當副手。

主持人張介凡今(15日)在中天新聞《大新聞大爆卦》中問到，蔡英文最喜歡的3個人鄭文燦、林智堅、蕭美琴的未來出路？郭正亮表示，鄭文燦接行政院長的機率是零，過年改組應由行政院長蘇貞昌組閣，鄭文燦頂多去當總統府秘書長，因為他有論文問題，不能備詢。

至於林智堅，郭正亮認為，林智堅可能要藏起來，他一定要到沒有人看到的地方，因為他很容易變成焦點，這樣的人若還被重用，到時民眾黨跟國民黨會怎麼打，可想而知。

郭正亮指出，蕭美琴最有可能跟外交部長吳釗燮對調，回台準備當副手，因為賴清德對國際沒有蕭美琴熟，他也一定要過美國那一關。郭補充說，蕭美琴是半個新潮流，而賴清德也真的需要蕭美琴，因為鄭麗君不願意當副手。