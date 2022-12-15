中信銀行積極響應信託2.0政策，持續發展全方位信託服務，勇奪第二屆「Trust Award多元信託創新獎」六大肯定，拿下「最佳有價證券信託創新獎」、「最佳員工福利信託創新獎」兩項金獎，以及「最佳基金保管信託獎」、「最佳保險金信託創新獎」、「最佳服務型態信託獎」、「最佳創新型態信託獎」四項優質獎，為獲獎數二連霸的金融機構，充分顯示中國信託銀行創新信託產品的實力。

工商時報主辦的第二屆「Trust Award多元信託創新獎」15日舉辦頒獎典禮，由中信銀行個人金融執行長楊淑惠、個人信託部部長吳靜怡副總經理及法人信託部部長蘇上娟協理代表領獎。楊淑惠表示，中國信託發展信託業務逾30年，提供客戶退休金信託、員工福利信託及金錢信託等多項信託服務；信託業務可保障財產安全，幫助個人或企業傳承財富，更能讓企業提供福利，照顧員工，是溫暖且有意義的金融產品。

為了滿足客戶多元的需求，中信銀行持續精進信託產品規格，本屆獲得主辦單位金獎肯定的「最佳有價證券信託創新獎」，為2019年起協助客戶將閉鎖性公司持有之有價證券納入信託資產，並因應企業客戶需求，量身訂製的信託服務。此外，中信銀行為首家開辦員工持股信託業務之銀行，透過自動化系統為企業與員工打造創新平臺、豐富產品線，因而連續兩年獲得「最佳員工福利信託創新獎」金獎。

優質獎部分，中信銀行持續優化基金保管業務，提升作業效率，榮獲「最佳基金保管信託獎」；新型態多合一的保險金信託因功能健全，強化整體資產控管安全性，拿下「最佳保險金信託創新獎」。中信銀行亦積極推動數位轉型，推出「股利e通知」服務，以電子郵件加密檔案方式寄送股利通知書，股務訊息傳遞方便、即時又安全，同時達到減碳環保效益，至今已有近250家公司採用該服務，獲頒「最佳服務型態信託獎」及「最佳創新型態信託獎」。

中信銀行積極發展全方位信託服務，以創新實踐的精神打造信託服務，未來將持續協助客戶傳承及守護財富，滿足社會不同階層之信託規劃需求，實現普惠金融價值。