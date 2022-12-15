富邦金控15日公告指出因旗下富邦人壽配合其子公司富邦現代人壽改變管理金融資產之經營模式，以112年1月1日為合併報表金融資產重分類日，富邦人壽合併報表因應採用一致之財務報表表達。

富邦人壽之子公司富邦現代人壽因當地資本計提法規監理制度改變，經子公司富邦現代人壽高階管理階層決議擬變更經營模式，並於15日經富邦人壽高階管理階層核決後，依IFRS 9規定，以112年1月1日為債務工具金融資產重分類日。富邦人壽經高階管理階層及簽證會計師共同考量相關事證合理性後，合併財務報表之表達將與富邦現代人壽採用一致會計分類，以112年1月1日為合併財務報表金融資產重分類日。

富邦人壽依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第4條第51款規定公告，擬於111年12月21日提報富邦人壽董事會備查，重分類相關影響數將揭露於111年度合併財務報告，後續將依金管會相關規定辦理。