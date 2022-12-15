王鴻薇代表國民黨投身北市立委補選，正當聲勢壓過對手吳怡農之際，昨(14日)突傳新冠確診，必須暫停行程在家休養。王鴻薇今(15日)開直播與網友互動，略帶咳聲但仍精神奕奕，強調NCC主委陳耀祥、農委會主委陳吉仲、國安局長陳明通必須優先下台。行政院長蘇貞昌留著真的沒有道理，但若留到2024會對國民黨輔選有功。她還問大家，副總統賴清德會不會處理總統蔡英文的假博士？因為彼此還是要有利益交換，「沒這個膽吧！」

「很多人都希望看到我質詢蘇貞昌，問他何時要下台？」王鴻薇表示，蘇貞昌在立法院態度極為傲慢，他的策略就是反正一皮天下無難事，沒事就用「叫什麼叫」、「袂見笑」或問候人家父母的方式，他以為他有震懾效果，但完全不是這樣。

直播中有網友提到下架NCC，王鴻薇說，NCC要被監督，NCC主委雖然有所謂任期制，但完全不是那麼回事，那個陳耀祥其實是...現在的民進黨裡太多沒有風骨，只要戀棧位子、不做官會死的那種人，陳耀祥、陳吉仲、陳明通，真的都是應該優先下台的官員。民進黨如果想要扳回一點點大家對它的信任，這些人就應該要去做處理。

「(有網友)說蘇就繼續留著好了，你想把他留到2024是不是？」王鴻薇提到，其實對國民黨來講的話，蘇貞昌留到2024會對國民黨輔選有功，那我們就要給他發一個獎狀，說他對國民黨「惠我良多」，蘇貞昌就繼續留著，可是這樣的閣揆留著真的沒有道理。

王鴻薇還看到網友提到「倫敦的假博士」，她強調這一定要政黨輪替，賴清德已經正式登記參選民進黨主席，他也是民進黨2024角逐總統大位的唯一人選。「大家可以猜一下，賴清德會不會處理蔡英文的假博士？我是猜他不會啦，沒這個膽吧！」因為彼此還是要有一些利益交換。