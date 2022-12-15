美國宣布升息2碼(50個基點)，Fed暗示明年將有更多次升息；聯博集團今舉辦「2023全球投資展望」，固定收益共同主管暨信用資產總監葛尚‧狄斯坦費(Gershon Distenfeld)預測，明年全球通膨仍會維持相對高檔，美國高利率環境的維持會比想像中久，聯準會連續升息，不是明年通膨就能降至2、3％水準，貨幣緊縮幅度要明顯，且通常要6至12個月後才能看到效果，預估2024年上半年才有降息機會。

面對通膨仍高，葛尚‧狄斯坦費表示，美國明年經濟有衰退風險，但速度仍呈緩步下滑，通膨短期內不易降溫，但預估明年將從高點滑落，可望看到通膨迎來轉折點；在此背景下，蟄伏許久的股債市場或可看到久違的爆發力，建議投資人趁股債評價面相對低廉之際進場布局，可望為投資組合創造具吸引力的報酬表現。

今年以來各國央行升息，不論投資等級債券或非投資等級債券，已迎來近年後少見的收益機會，明年會更加突顯債券收益優勢。

美國聯準會今暗示明年有更多次升息，台股今開低走跌，指數觸及1萬4649點，外資又調降聯發科評等，半導體跌幅收斂下，台股終場下跌5點，加權指數以1萬4734點作收，上下震盪逾百點；；統一投信表示，通膨及聯準會升息利空，對股市帶來的影響已經鈍化，今年台股許多企業財報預計將傳出佳音，明年農曆年前台股仍有機會震盪走高。

觀察明年上半年股市走勢，聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維表示，經濟下滑仍會造成市場顛簸，不過隨著評價下修淡化，市場將轉而關注盈餘成長，而明年值得關注的區域會是美國與中國大陸。

以陸股為例，王耀維認為，目前評價是相對低廉，值得投資人留意，首先，今年以來悲觀的市場情緒提供了後續反彈的機會；其次，大陸通膨相對和緩，較無緊縮貨幣政策的壓力，央行態度也相對偏鴿。

明年大陸有機會更進一步解封，消費產業例如旅遊的成長，可望帶動景氣復甦。但王耀維提醒投資人，中國結構性問題短期內看不到解答，因此過去受歡迎的投資題材如地產、網路恐不再會是主流，反而與解封相關的題材、以及受政府扶持的產業如新能源，會是接下來的投資重點；整體而言，2023年雖然經濟走緩，但隨著評價已經來到相對低點，股債市都有望先蹲後跳。