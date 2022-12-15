不老男神男星林志穎7月發生自撞車禍，所幸在治療後已出院返家休養，日前還曬出「鈦合金手臂」分享復健近況，而他的妻子陳若儀自車禍後都陪在他身邊，不離不棄感動眾人；陳若儀今（15日）滿39歲，林志穎陪她過生日外，更真情告白愛妻，讓網友看完都快濕了眼眶。

林志穎在車禍後救回一命，從醫院返家休養，大多透過社群分享近況，11月初還曾放上與陳若儀散步曬太陽，浪漫小約會閃瞎一票粉絲；今日是陳若儀生日，林志穎晚上也驚喜發文祝賀，更感性地感謝這些日子她為自己所付出的一切，「希望你能一直快樂，健健康康」。

許多粉絲看到林志穎真情告白都被感動不已，紛紛留言祝賀陳若儀生日快樂，也希望他們一家人不要再發生任何意外，「你們要永遠幸福健康」、「嫂子辛苦了，生日快樂，健健康康啊」、「嫂子快快樂樂，小志哥趕快康復」、「生日快樂，老公視角太甜了吧」。

其實林志穎在經歷7月重大車禍後，10月與家人慶祝48歲生日時，許下生日願望「平安就好，一切都是浮雲，沒有什麼比活著還重要」；而陳若儀從林志穎發生車禍事故後，不離不棄守護在他身邊，也一打三照顧好3個兒子，讓許多網友都大讚她是好老婆。

林志穎IG全文：

老婆大人生日快樂，今年對你是非常辛苦的一年，謝謝你為我付出的一切，希望你能一直快樂，健健康康。