民進黨在九合一大選遭到重挫，不但黨內外都有聲浪要求內閣總辭，最新民調也顯示，超過5成的民眾希望行政院長蘇貞昌下台。前立委鄭寶清今（15）日在節目《少康上線了》表示，現在台灣處在要給民進黨一個教訓的氛圍，敗選後閣揆下台是慣例，蘇貞昌只要賴著不走，鐘擺在2024就不會擺回來。

鄭寶清指出，現在整個社會的氛圍，就是要給民進黨一個教訓，要下架民進黨，如果不改革，還在說有的沒的那就危險了。執政好不好百姓都是有直覺的，現在他們就是質疑政府為什麼跟黑道掛勾，為什麼腐化速度這麼快，在太多政治思考裡面，「人民覺得，民進黨離我太遠了」。

鄭寶清強調，民主政治選輸之後，不管是國民黨還是民進黨，行政院長都要下台。如果沒有下台，對百姓而言，表示教訓的不夠。副總統賴清德自己也很清楚，接下民進黨主席就要改革，他如果當了黨主席還不願意去改革，不願意恢復民進黨原來的建黨精神和核心價值，2024還是選不上，因為鐘擺還在擺。現在很多人認為教訓民進黨一次還不夠，如果這種聲音還在，人民還是抱持這樣的想法，民進黨跟賴清德未來就都沒有機會了。

至於閣揆人選，鄭寶清也有自己的想法，他稱總統蔡英文現在有兩個選擇，一個是沒有傷害的前副總統陳建仁；第二個選擇就找立法院前院長蘇嘉全，不過蘇嘉全雖然有戰鬥力，但黑歷史太多，相對來說容易被對手攻擊。