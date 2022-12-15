現代科技發達，人手一支手機，就能開直播、拍影片把流量變現。最近有一名擁有5萬粉絲的小網紅就匿名分享自己的工作內容，每月只要工作30小時，即可領到超過5萬元的收入，不過她認為，高薪資的背後也有隱憂，擔心自己「回不去了」。

原PO在論壇《Dcard》以「習慣高時薪的工作內容就回不去了」為題發文表示，自己目前是和經紀公司簽約的全職網紅，粉絲人數大概5萬人左右，過去的日常工作不外乎就是接業配、唱歌、商演，大部分時間在做展場Show girl，不過受到疫情影響，工作內容也有所改變。

原PO指出，去年疫情爆發，所有公開活動停擺，導致她幾乎0收入，因平時愛亂花錢購物，完全沒有任何存款，為了支付台北昂貴的租金，她只得去速食店打工，「有一度快餓死，跑去一直炸薯條」，所幸後來公司要求簽約網紅在線上直播平台賺錢，原PO坦言：「當然有一票小網紅幹不下去解約，但反正我本來就愛唱歌，換個地方唱也省錢」。

直播一年多以來，原PO的收入逐漸穩定，每月大約上播30個小時，就能有高達5萬多元的收入，不過這樣舒適的日子也讓她產生危機意識，「怕自己回不去了」，因一旦疫情趨緩，就要開始接更多展場工作，不只站一整天會腰酸背痛，還有被性騷擾的風險，「相比之下覺得直播好快樂，又有好多錢錢可以拿」。

原PO感嘆，習慣高時薪的工作後，似乎就沒辦法回歸以前的生活，也感受到每天在家直播，造成生活圈變小，朋友也越來越少，「很怕自己到30歲都還找不到男朋友」，因此猶豫是否該提前轉換跑道。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「這行不是長久之計，規劃好以後的路，趁年輕賺一波沒什麼不好」、「我自己當過外拍模特，覺得這行只能趁年輕的時候賺，所以我還是找貿易專長的工作，老老實實地做了」、「我蠻推趁年輕去直播的，你老了誰要看？」、「直播就是高時薪，但前期需要投入的工作，而你現在要做的是多投資自己，不要浪費賺到的錢就好」。