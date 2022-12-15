影后鞏俐演技精湛，有「亞洲影壇第一夫人」、「第五代導演的電影繆斯」的封號，再婚法國籍音樂家米歇爾雅爾（Jean-Michel Jarre）後，她沉浸在幸福的生活裡，最新的作品停留在2020年《花木蘭》。近日，鞏俐和友人錄影片，難得出現在鏡頭前，56歲的外型保養得宜，被網友大讚。

鞏俐為了幫即將開直播的髮型師朋友Kelvin宣傳，和對方一起拍片，畫面中，鞏俐梳著時尚中分包頭，身穿黑色皮製長洋裝，繫上個性腰帶，勾勒玲瓏有緻的身材曲線，正面深V的設計，一路從脖子露到胸前，完全沒有惱人的紋路，更重要的是，開懷大笑的鞏俐，臉部肌膚保養得宜，不但找不到明顯的瑕疵，也沒有長出紋路，整個人彷彿回春，看不出實際年紀。

鞏俐和朋友拍片，56歲的模樣驚艷外界。（圖／微博）

鞏俐前陣子才被媒體捕捉到和丈夫攜手漫步海邊，只見鞏俐身穿黑色蕾絲透膚的上衣和灰色的窄裙，身材曲線相當勻稱，而老公米歇爾穿著牛仔外套和長褲，夫妻倆看起來都很年輕，絲毫看不出一個56歲、一個73歲，被網友盛讚這是和愛情結婚的模樣。