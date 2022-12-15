為了讓小學生學習正確國語用字，國小作業中「錯別字」是相當常見的題型，不過有時卻可能會讓人想破頭都找不到到錯字到底是什麼。一位爸爸近日就分享自己孩子的作業，直呼「到底哪裡有錯別字？」貼文曝光後引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「小孩的作業太難」，因為在其中一題「浪花真好看」中，她左看右看、上看下看還是找不出問題在哪裡，最後終於忍不住上網求助，「到底哪裡有錯別字？」

由於題目並沒有錯別字，許多人紛紛腦洞大開發揮創意，「浪錯了，改『明日』才對」、「蘭花真好看⋯出題出錯了」、「其實是『如』花真好看？！還是『菜』花～？！」、「校花真好看？」、「浪錯了，是菊才對」。

另外有網友認為，應該是題目裡的「真」出錯，原本應該只有3橫線，題目裡卻出現4橫線，「『真』的中間多了一橫」、「真裡面變成4橫了」、「真，裡面3畫變4畫了」；但也有不少人指出，題目中的「真」確實是3橫沒有錯，「到底誰跟你們說真裡面有4橫？」、「如果是真，這樣15題的真也錯了」、「到底哪裡多了1橫…是各位大神眼睛太好還是小弟我眼瞎」。