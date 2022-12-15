「鐵肺歌手」鄧紫棋天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度歌曲，深受華人歌迷們的喜愛，被譽為歌壇界小天后；近日全球瘋世足，阿根廷隊的球員梅西深具個人魅力，在全球有不少粉絲，許多明星也曾公開表示欣賞梅西，女星鄧紫棋為梅西特別練唱西班牙文歌，沒想到梅西不但看到了還按讚，讓鄧紫棋激動發文：「我的天哪！」

2022卡達世界盃足球賽近日接近尾聲，各國球隊都為了最後榮譽一戰，日前大家最關心的足球員梅西帶領阿根廷對上克羅埃西亞，以3：0的成績取得勝利，順利晉級的阿根廷將在18日對上法國隊，鄧紫棋昨（15）日在微博上發文：「阿根廷進決賽了，不該來首西語歌助興嗎？」她在房間裡以鋼琴自彈自唱《Way Maker》，歌詞大意是表達崇拜，渾厚嗓音演繹抒情曲風悅耳動聽，引來近4萬網友討論，「居然會唱西語歌！好厲害」、「又來造福我的耳朵啦」、「還有什麼是妳不會的」。

本以為梅西積極備戰不會看到，沒想到隔一個小時候梅西的微博帳號就替鄧紫棋按讚，讓鄧紫棋忍不住激動截圖，曬在Instagram限時動態上：「OMG！！我上兩個禮拜第一次學唱西班牙語歌的時候，開玩笑說『有一天我要讓梅西聽到我唱歌…』結果兩個禮拜後，梅西點讚了我翻唱的西語歌！我的天啊！」鄧紫棋除了發一版中文版本，也發了英文版並標記梅西的帳號。