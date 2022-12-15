全球3D及放映技術領導品牌RealD，近年來廣受台灣影迷喜愛，繼台北、桃園、嘉義三個城市進駐之後，明（16日）正式插旗台中、台南新光影城，改裝升級LUXE： A RealD Experience（LUXE巨幕廳），全都採用雷射投影、HFR（高幀率）每秒48幀以及上述RealD技術等放映設備，成為影迷的《阿凡達：水之道》觀影首選。身為台南人、曾演出《若是一個人》提名金鐘獎最佳女主角的孫可芳昨（14日）趁著《阿凡達：水之道》上映首日，選擇LUXE巨幕廳觀影。

孫可芳此次朝聖3D版本的《阿凡達：水之道》，選擇在每秒48禎高幀率的LUXE影廳觀影，看完立刻驚呼：「第一次看3D電影這麼舒服，全程都沒有把3D眼鏡拿下來耶！」其實她上一次看3D電影已有將近5年的時間，過去不太愛選擇3D電影，時常會覺得頭暈、想嘔吐，這一次有完全不同的感受，她說：「真的很驚喜！理當應該會很搖晃、會想吐，但這次完全沒有違和。大部分的人跟我們一樣擔心看3D電影會暈，這次不會暈，也沒有視差，比我平常戴眼鏡還不會頭暈！」

《阿凡達：水之道》最大特點是真實在水下拍攝的場景，也是孫可芳最為驚豔的部分，特別是在水下世界探索的畫面，「其實我是個怕水的人，很常想要嘗試潛水，一直無法突破心魔，之前浮潛過還是很害怕在水裡的感覺！」LUXE巨幕廳的特點是讓人有身歷其境的感受，她坦言：「我開始明白身邊有很多迷戀深潛的人原來是這種感覺，我應該多少有體驗到了，好像真的在潛水一樣，甚至有感受到水壓的感覺！」她忍不住稱讚大導演詹姆斯卡麥隆電影功課很扎實、細膩，水下畫面呈現出很多的細節，完全是物理學家的等級。

重視環境議題的大導演卡麥隆，此次也在《阿凡達：水之道》完整呈現一段人類獵殺海洋生物的真實面貌，孫可芳不禁聯想到現實世界有很多不肖業者仍在濫捕鯨魚，看片時直接噴淚，「他把獵殺動物拍得太真實了，那種幾乎是紀錄片的真實感，現在他拍在商業電影裡，應該能讓更多一般觀眾意識到不該去獵殺鯨魚、鯊魚吧！」講到一半，她眼眶泛淚，「我猜我上輩子應該是海鮮，可能是一些有被鯨魚保護的小動物，剛剛看得太痛苦了！」

而此次台南新光影城新增LUXE巨幕廳有另一個意義，就是由台南一間科技大廠生產的RealD終極銀幕®，在輸出全球超過500塊銀幕之後，首度回到生產地台南使用。大導演李安曾公開稱讚：「全世界最好的銀幕，是我老家台南做的。」其打破百年來傳統金屬銀幕的製作方式，通過高度精密的工程計算與製作工藝打造，具92％超高反射率，畫面具有透亮性，清晰度更高，帶來傳統銀幕1.85倍的光量、立體對比度達傳統銀幕8倍以上，大幅度消除3D放映帶來的鬼影與不適，銀幕均勻度非常高，即使在邊緣位置也能確保與中間位置一致的觀影體驗，即使買到邊緣座位的觀眾也能享受同等的畫質。