農委會近年無論在政策執行或人事安排都爭議不斷，尤其近期水產品銷陸全面受阻，現任漁業署長張致盛的園藝本科遭批「從葡萄管到海葡萄」，其專業難解水產銷陸問題。農委會主委陳吉仲今(15)晚表示，張致盛的成績最適任漁業署長，是不可多得的人才。

現任農委會漁業署長張致盛其學歷為國立中興大學園藝博士畢業，歷年擔任過台中改良場場長、農委會輔導處處長、科技處處長、農科院院長、農委會主秘等。

陳吉仲今晚間跳出來回應，他說，外界許多不理性、與事實不符合對農委會的批評排山倒海而來，若對自己的部分可以忍受，但無法接受對台灣農業、農民或農產品的污衊，更無法接受對農委會同仁的不公平的批評。

陳吉仲說，有心人士在媒體批評漁業署長張致盛不是漁業專長，這種批評是完全不了解擔任署長所需具備的能力和條件，張致盛執行許多重大政策，包含完成漁業政策白皮書、加強漁民福利和提升漁業基礎建設、讓受大陸禁止進口的石斑魚池邊價格上漲、建置漁業相關冷鏈及物流中心、解決遠洋漁業人權問題、輔導未來漁業重要人才、全力促銷水產品等成果。

陳吉仲表示，從這些成績可以證明，張致盛署長是最合適的漁業署長，張署長更擔任過台中改良場場長、農委會輔導處處長、科技處處長、農科院院長、農委會主秘，歷練廣泛深厚，是農委會重要的主管及農業部門難得的人才。

「張署長原本可以退休好好享受人生，卻因為自己不斷鼓勵一起為台灣漁業奮鬥，他終究放不下如同家人的農漁民，同意繼續留下來打拼」。陳吉仲說，張致盛不分假日跑遍全台為漁民服務、得到漁業界許多肯定，農委會不容也不接受少數人污蔑。