秘魯前左派總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）被控叛亂而在本月7日遭到罷免逮捕後，全國示威活動一發不可收拾，並造成至少8人死亡。秘魯政府周三宣布，全國進入緊急狀態30天，包括給予警方特別權力與限制民眾集會自由。