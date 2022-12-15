秘魯前左派總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）被控叛亂而在本月7日遭到罷免逮捕後，全國示威活動一發不可收拾，並造成至少8人死亡。秘魯政府周三宣布，全國進入緊急狀態30天，包括給予警方特別權力與限制民眾集會自由。

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前總統仍遭羈押示威延燒 秘魯進入緊急狀態30天
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