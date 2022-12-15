示威活動延燒 秘魯宣布全國進入緊急狀態 23:242022/12/15 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 秘魯前左派總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）被控叛亂而在本月7日遭到罷免逮捕後，全國示威活動一發不可收拾，並造成至少8人死亡。秘魯政府周三宣布，全國進入緊急狀態30天，包括給予警方特別權力與限制民眾集會自由。 新北舉辦全國首屆衝浪滑板公開賽 推廣衝浪運動 科學家新發現 168個納斯卡地畫 有費解的人型與動物 前總統仍遭羈押示威延燒 秘魯進入緊急狀態30天 #全國 #秘魯 #示威活動 #進入緊急狀態 #卡斯蒂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗縣全國客家藝文競賽表現優異 徐耀昌表揚績優團隊 15:512022/12/15 寶島 苗栗全國語文競賽 公館國中師生拿雙特優 04:102022/12/12 地方新聞 推廣衝浪運動 新北辦全國首屆衝浪滑板公開賽 13:092022/12/14 生活 竹塹琉璃美感藝術教育升級 高峰國小獲全國藝術教育貢獻獎 15:562022/12/15 寶島 秘魯新總統提前大選無濟於事 示威延燒再增5死 14:002022/12/13 國際 竹苗區唯一 光復中學不負眾望奪全國文書處理金手獎 15:372022/12/15 寶島 新北市生活科技創意競賽 5隊角逐全國總決賽 18:012022/12/11 生活 光復高中榮獲工業類電腦修護全國金手獎第3名 11:382022/12/12 寶島 表揚優秀志工 竹南義消宣導副分隊長獲優秀宣導志工獎 16:122022/12/14 社會 公館國中寫佳績 師生參加全國語文競賽一起獲得特優獎 15:512022/12/11 寶島 杏一營運躍進 年底再擴3座商場 10:122022/12/12 財經 提升垃圾分類正確率 新北打造全國首座創意回收空間 17:502022/12/15 生活 全國首屆衝浪滑板公開賽 好手較勁 04:102022/12/15 地方新聞 桃園客語認證報名數居全國之冠 薪傳師達800多人 17:322022/12/14 寶島 世足／英法大戰當天英國人喝爆全國酒吧 買醉酒錢竟花了132億 08:062022/12/14 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。