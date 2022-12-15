尼泊爾政府表示，到11月中旬國家外匯存底已增加1％到96.3億美元，足以支撐逾八個月的進口需求，因此從周五起將解除對汽車、高價手機與酒精等的進口禁令。該國政府曾在4月宣布對汽車、黃金與化妝品等進口設限，主要是避免外匯存底持續遭到消耗。