尼泊爾外匯存底增至96.3億美元 將解除進口禁令 23:232022/12/15 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 尼泊爾政府表示，到11月中旬國家外匯存底已增加1％到96.3億美元，足以支撐逾八個月的進口需求，因此從周五起將解除對汽車、高價手機與酒精等的進口禁令。該國政府曾在4月宣布對汽車、黃金與化妝品等進口設限，主要是避免外匯存底持續遭到消耗。 幣安24小時內遭贖回30億美元 日本連16個月貿易逆差 還創歷年11月新高 Fed續升息抗通膨使殖利率攀升 投資級債吸金力仍強 #進口 #外匯存底 #尼泊爾 #億美 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》2200萬股、進帳35.8億美元 馬斯克又賣特斯拉股票 11:482022/12/15 財經 期美歐央行釋暖意 資金溫和流入股市 12:042022/12/14 財經 《國際經濟》進口強壓出口 日11月貿易連16月赤字 10:082022/12/15 財經 中鋼1月內銷價為平高盤、季盤全面調降 平均跌幅0.83％ 16:332022/12/15 財經 寧德時代攜華為 打造高階智慧汽車品牌 22:362022/12/14 財經 《國際經濟》進口能源價格大漲 韓今年貿易赤字恐創新高 09:582022/12/13 財經 極氪赴美上市 傳募10億美元 04:102022/12/15 全球財經 大麥聯合採購 再延展5年 04:102022/12/15 金融．稅務 汽車汰舊換電動車可領1.5萬 最快2023年上路 21:032022/12/15 財經 《國際經濟》歐盟課碳邊境關稅第一槍 鋼鐵、水泥入列 16:092022/12/13 財經 我國積體電路與電動自行車 在歐盟進口市場市占率居冠 13:052022/12/15 財經 Tiffany藍色跑車 開進鐘表市場 04:102022/12/15 時尚消費 《國際社會》印尼買電動汽車 享5000美元補貼 11:382022/12/15 財經 陸涉台人士：補件即可進口 沒有禁止問題 04:102022/12/13 政治要聞 向WTO告狀沒用 04:102022/12/14 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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