尼泊爾政府表示，到11月中旬國家外匯存底已增加1％到96.3億美元，足以支撐逾八個月的進口需求，因此從周五起將解除對汽車、高價手機與酒精等的進口禁令。該國政府曾在4月宣布對汽車、黃金與化妝品等進口設限，主要是避免外匯存底持續遭到消耗。

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