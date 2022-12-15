我國身心障礙人口已逾120萬人，為提供身心障礙者更完整且正確的運動觀念與知識，使其投入參與運動的行列，享受運動帶來的愉悅與暢快，教育部體育署透過拍攝一系列運動知能影片，建置了身心障礙者參與運動之入門基礎教材，也製作了本手冊協助索引資源，供大家更容易地翻找有興趣的主題與內容，輕鬆地跟著學習並動起來，一起「愛運動 動無礙」Together we move。

這本「愛運動 動無礙」運動知能手冊，是因應身心障礙運動推廣計畫而生的，利用手冊可以快速導覽身心障礙運動影音的全部100支影片內容。身心障礙運動推廣的相關影音內容以運動素養核心「認知、情意、技能、行為」四大概念為主軸，以肢體障礙、聽覺障礙、視覺障礙、智能障礙四種身心障礙類別進行規劃，設計了基礎且易懂的運動知識內容、透過運動而精彩人生的運動員故事、專業運動指導員的生動教學，另外也包含了延伸運動訊息介紹。

身心障礙運動者好幫手 「愛運動 動無礙」運動知能手冊問世。（圖／主辦單位提供）

透過「愛運動 動無礙」運動知能手冊，身心障礙者可以選擇適合的運動方式跟著動起來，進而養成規律的運動習慣，享受運動對於身心的助益；非身心障礙者也可以了解不同身心障礙類別的運動知識與故事，一起動一動，成為「愛運動 動無礙」的好夥伴。

手冊封面貼心的為視覺障礙者提供點字功能，引導上網搜尋關鍵字，可以下載數位版手冊(後續有相關介紹)。而翻開實體手冊後，循著目錄翻閱至您有興趣的主題，使用手機掃描每個主題旁邊的QR-Code，即可輕鬆地開始觀看影片。

在I運動資訊平台的下載區，也可以下載數位版手冊。同時，數位版手冊特別替視覺障礙的朋友們提供了有聲版內容，只要開啟，就可以聽到語音版的手冊內容。