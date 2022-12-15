以韓式餐廳稱霸全台的豆府餐飲集團，旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」繼新竹、桃園後，第三站直搗台南，預定於20日正式進軍南紡購物中心，這也是該品牌在全台的首家旗艦店；豆 府餐飲集團柯亞璇表示，這是該集團全臺灣九個品牌中，第61家營業據點，預定明年再擴充十家新據點。

柯亞璇強調，為歡慶今年底最後一家據點的全新開幕，南紡的姜滿堂旗艦店，將祭出抽1元日本和牛、99元加購厚切豬梅花等活動，要燒肉控直接大爆走。

有「韓國美學系燒肉店」之稱的姜滿堂，台南首店位在南紡購物中心A2館3樓，該店占地150坪，是該購物中心面積最廣的燒肉店；期能讓消費者，可在結合韓式復刻美學空間裡，盡情享用專業嚴選的肉品、韓式經典料理、無限量供應的韓式小菜和新鮮蔬菜，深度體驗韓式直火燒肉的絕美滋味。

姜滿堂南紡旗艦店以韓國文化元素設計打造，將韓國青瓦臺的建築美感運用在空間上，店內青瓦與曲線型的房頂相映成趣，擷取溫潤木製窗櫺傳遞燒肉的暖和及溫馨感；更以扁筷、金色鍍銅碗和青瓷盤為主體，讓韓式器皿與食材、料理產生呼應共鳴，營造消費者宛若置身於韓國用餐的錯覺。

除了超過百席營業廳內的座位，旗艦店內更設有30席包廂，提供更具隱私性的用餐空間，整面的落地窗讓用餐時的視覺更為延伸，非常適合小型餐敘。且有別於坊間燒肉店，2人用餐動輒花費3千元以上，姜滿堂2人組合套餐只要1299元起，除有多款肉品、韓式經典料理和飲料，自助吧檯上還有無限供應的韓式小菜和蔬菜。

截至明年一月二十日止，該開幕活動，包括限定「38折日本和牛、99元厚切豬梅花吃起來」等，且點任一組合餐，即可599元加購日本和牛紐約客乙份（原價1580元）或99元加購厚切豬梅花乙份（原價240元），以及「1元日本和牛抽起來」的限定促銷活動等。

柯亞璇強調，該餐飲集團自103年12月10日，在南紡登場旗下的涓豆腐餐廳，之後再設立帕泰家、韓藝熙小廚房，即將登場的姜滿堂，是該集團第四個品牌落腳南紡，且看好該賣場的消費潛力，在此設立全台第一家旗艦店。