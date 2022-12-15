甲君詢問南區國稅局審理遺產稅案件時，對於被繼承人生前已經花掉的現金醫療費用，為何仍要求繼承人必須提出用途證明供審核？

南區國稅局表示，依據遺產及贈與稅法施行細則第13條規定，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間舉債、出售財產或提領存款，而其繼承人對該項借款、價金或存款不能證明其用途者，該項借款、價金或存款，仍應列入遺產課稅。

該局以甲君詢問的案例說明，本案因被繼承人乙君死亡前二個月住院期間，其銀行帳戶密集轉帳及提領現金，共計300多萬元，經該局向醫院查證結果，乙君住院期間已處於意識不清楚致無法處理事務狀態，繼承人甲君雖說明前揭存款皆由乙君配偶提領，並已全數支付乙君醫療費用，惟無法提供相關證明供核，該局除就已查得之醫療費用50多萬元予以核認扣除後，另將餘額250多萬餘元併入遺產總額課稅。

國稅局強調，被繼承人死亡前重病無法處理事務期間，如有舉債、出售財產或提領存款者，繼承人應協助說明流向及用途，並將取得之相關憑證或單據提供予國稅局，以免遭到補稅