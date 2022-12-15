看好即將到來的兔年年節商機，身為台灣機能水市場銷售第一的「台鹽海洋鹼性離子水」，首次與台灣唯一財神祖師廟的「嘉義文財殿」，強強聯手，推出新版「台鹽海洋鹼性離子水」聯名款發財水，期能作為民眾新春「財源滾滾、廣納百財」的開運好選擇；該聯名活動，推出輕巧420ml與便攜600ml兩包裝，臺鹽希望讓消費者補充水分外，更能全方位、全時段應援財運與福氣，富貴興旺一整年。

「文財殿」為嘉義人氣財神廟，更是台灣唯一財神祖廟，主要供奉文財神比干公，全台信徒相當眾多，常吸引民眾專程前往祈求財運與保佑。今(15)日臺鹽公司董事長吳容輝和嘉義文財殿主委羅元慶，共同將「文財殿」聯名「台鹽海洋鹼性離子水」發財水進行過爐加持儀式。

臺鹽董事長吳容輝表示，十分高興與嘉義文財殿，聯名推出「台鹽海洋鹼性離子水」發財水，屆逢新年，除了期讓民眾增添新年喜氣，感受不一樣的飲用體驗，也祝福大家新的一年財運亨通、水到渠成。

該「台鹽海洋鹼性離子水」發財水聯名包裝，特別於瓶標印上Q版文財神比干公，600ml更有獨家聯名款紀念箱，全數採限量發售。

年節尾牙、團圓圍爐、採辦年貨祈福走春，臺鹽推薦民眾，直接箱購最有喜氣的嘉義文財殿聯名「台鹽海洋鹼性離子水」發財水，分享給親朋好友，送健康也送好運祝福，用好水補滿財庫，展「旺」一整年。