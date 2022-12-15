男子高中首府北市建國中學，傳出本周一(12日)學生集體請假，甚至有班級1/3人消失，對此建中新聞社表示，當天是北一女校慶，許多建中同學都請假跑去參加，因此缺課人數多，還有老師說，看到建中生都在北一女站下車，以為自己坐錯站。

與其他學校會特意調整至例假日不同，北一女校慶固定在每年12月12日舉辦，從未變動，今年的12月12日禮拜一為平常日，因此許多建中學生特地請假，就是為了前往參加北一女校慶。事實上，兩所學校分別為男女中學第一志願，距離又相近，因此互動頻繁，每年校慶雙方校園都會湧入許多對方學生。

有畢業多年的校友表示，每當北一女校慶，就會湧入許多建中學生參加，是除了家長外最熱情的人。(示意圖／本報資料照)

建中新聞社小編表示，自己當天也是特地「犧牲」體育課時間，前往北一女校園報導，當天校慶有許多同學、學長出現，自己班上更是有1/3同學請假，他笑稱，當天除了最熱情的除了家長們外，就是來自建中的學生了。

小編也加碼爆料，指出建中一名黃姓國文老師，看到公車經過北一女站，下來的卻全都是建中同學時，還嚇了一大跳，當下以為這裡是建中站。文末幽默說「荒謬的情況可以看到建中生眼中上課日及北一女之間的取捨」。

PTT鄉民看到後也笑說：「老師自己其實也想下車XD」、「少子化靠你們了」、「20年前就是這樣了啦，不用大驚小怪」、「想當年我也是其中之一」、「男同學每年只有兩天可以進入北一女，一個是校慶，另一個是聯考」、「雄中也是啊，校慶一堆人跑去雄女」。