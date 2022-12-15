看好農曆新年即將來臨的商機，台南老爺行旅推出年節中西式的限定禮盒，包括中式象徵「年年糕」的黑糖桂圓核桃年糕禮盒；另有西式「祝好年」雙層、「祝好運」、「祝好綿」單層手工餅乾禮盒，期望以中西合璧全面出擊，讓今年送禮既經濟又體面，還能吃出老爺星級飯店的美味。

老爺行旅表示，不少人每到年節送禮，就會讓人煩惱不休？此次該拿出設計旅店的本領，也再凸顯亦設計規劃禮盒高手，因此，將在2023年節強打人氣選品「年年糕」，讓該飯店最經典熱銷的黑糖桂圓核桃口味，重裝出擊，讓喜歡核桃香脆和年糕Q軟綜合口感的您，有機會再度重溫，黑糖香氣四溢”年年糕升” 的美味。

此外，在西式禮盒部分，還有「祝好年」雙層手工餅乾禮盒，選出最具府城特色伴手好滋味，精選5款在地特色商品，包括節慶最討喜和充滿祝福感的「平安招財龜」與「賀年蛋捲」、以及鳳梨與冬瓜混合內餡運用漢餅手法製作的傳統風味「鳳梨酥」、還有大小朋友皆喜愛的「鮪魚糖」、「楓糖夏威夷豆塔」等，最後再加上老爺集團歷久彌堅經典夏威夷果仁牛軋糖，每款商品既應景又甜入人心。

同時，為體貼送禮民眾，還可以單層挑選，「祝好運」結合平安招財龜、鳳梨酥餅，以及台南在地節慶所使用椪餅與麵粉酥，堅持純手工技法限量銷售；「祝好綿」則包含麵粉酥、 梨酥餅外和充滿年味的賀年蛋捲，小包裝祝福與美味兼顧，讓收禮與送禮者都享有好運綿綿，以上年禮皆採用電話或線上預購方式。