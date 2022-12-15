在聯準會決議升息2碼後，緊隔一天歐洲、英國與瑞士等三大央行也在周四（15日）召開今年最後一次決策會議，結果三者均宣布調升利率2碼，並暗示未來還可能再升息。

歐洲央行周四宣布調高利率2碼，這已是該央行連續第四度升息，不過升幅已較前兩次會議的3碼縮減到2碼。其中存款利率從1.5％上調到2％、再融資利率從2％調高到2.5％。

在歐央宣布升息後，歐元從1.0624美元應聲走高到1.0640美元。

歐央發布聲明指出，通膨率依然太高，而且料將超出中期目標2％一段時間，因此未來仍會以穩定步調上調利率。它還發布最新通膨預估，稱2023年通膨率將達8.4％、2024年為6.3％。此外該央行並發布警告，稱歐元區經濟今年第四季與明年第一季將陷萎縮。

歐央周四還推出計畫，表示將對於即將到期的債券暫停再投資，逆轉多年來歐洲央行的購買行為。

英國央行稍早則是把關鍵利率從3％調升到3.5％，這是它連續第九度升息。英央在會後聲明指出，「勞動市場依然緊俏，而且證據顯示國內物價與薪資推升的通膨壓力恐將持續高檔，因此未來有必要透過更有力貨幣政策給予回應。」

該央行總裁貝利（Andrew Bailey）在宣布升息決定後，曾致函給財務大臣杭特（Jeremy Hunt），指稱英國通膨預料已經到頂。根據官方數據顯示，英國11月通膨率從前一個月的11.1％降至10.7％，其0.4個百分點的降幅創下2021年7月最大下降紀錄。

瑞士央行周四也決定把政策利率調高2碼到1％，這是該央行為抑制通膨，今年來第三度升息。它在今年9月會議上，曾將政策利率上調3碼。

雖然瑞士11月通膨率持平在3％，不過仍舊高出該央行設定的0到2％目標。瑞士央行總裁喬登（Thomas Jordan）指出，雖然通膨自8月觸頂後已出現降溫，但迄今仍難判定警報已經解除，因此不排除未來仍有升息必要。