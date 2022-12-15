大西流星（右起）在《邪惡的孩子》中合作玉木宏、南沙良、櫻井友紀。（采昌國際多媒體提供）

傑尼斯新生代7人男團「浪花男子」新單曲《歡樂驚喜》發行首週熱銷51.6萬張，空降日本Oricon公信榜單曲週榜冠軍，達成出道3張單曲連續奪冠的紀錄，且皆在首週立刻銷破50萬張，出道以來氣勢只增不減。今年他們也將挾帶高人氣，在12月31日首度登上「NHK紅白歌合戰」。

近日日本Yahoo發表「Yahoo!搜尋大獎2022」年度榜單，介紹在2022年相比去年搜尋量急速竄升的人物、作品，而榮登音樂部門搜尋第1名的就是「浪花男子」，他們在今年不但發行首張專輯《1st Love》、展開出道巡迴演唱會，也參與許多綜藝及日劇演出，搜尋熱度延燒一整年，話題不斷。

成員大西流星在首度單獨參與演出的新片《邪惡的孩子》中，飾演四處尋訪母親怪病原因的少年，同時也是女主角「花」的好友，他覺得這個角色比現實生活中的自己來得成熟，「我飾演的四井純，是個天真純粹的少年。要呈現平常自己內心所沒有的情緒，這點很困難，還好有導演陪我討論，共同創造出角色的個性，我也藉此學習到很多。」

對於片中「拿下面具就會展現真實一面」的部分，他笑稱自己拿下面具，就會變成歐吉桑模式，解釋：「平時雖然是看起來表面光鮮的偶像，實際上每次到了工作現場都是水腫而且一臉沒睡飽，甚至連化妝時間都比別人多一倍。」他還自爆夏天去超商都是短袖短褲，完全不拘小節，讓女主角南沙良笑說：「你還藏得真好，完全看不出來！」

「浪花男子」新單曲《歡樂驚喜》台壓版明（16日）正式發行。《邪惡的孩子》將於本月30日在台上映。