儘管國際油價在下半年不斷下跌，但摩根士丹利14日表示仍然看好國際原油報價基準的倫敦布蘭特期油價格，在明年中可望回升至每桶110美元水準。

其理由是全球能源需求持續增加，和原油供應量繼續緊張等因素將支撐未來油價走高。

倫敦布蘭特近月期油14日每桶上漲2.5％收82.7美元，15日盤中下跌0.7％報82.1美元。其3月7日盤中最高139.13美元創2008年7月來新高後，雖然6月以來持續走跌，但按14日收盤價計算，其今年來仍累漲逾6％。

油價在14日上漲的其他因素，是石油輸出國組織（OPEC）和國際能源總署（IEA）等預測全球能源需求在明年將回升，看法跟摩根士丹利一致並帶動油市信心走高。

摩根士丹利在研究報告中指出其仍然看好油價，因為在中國正重新開放經濟和國際航空業景氣不斷復甦等帶動下，讓全球能源需求在持續回升之中。

但在需求走高之際，產油國與油商在鑽探和開採上的投資仍處低檔水準而影響產油量，加上俄羅斯入侵烏克蘭而不斷遭西方嚴厲制裁其原油出口、美國等停止釋出戰備儲油、和美國頁岩油產量放緩等因素令全球原油供應受到壓抑。

儘管摩根士丹利看好油價在明年中的表現，但在重回百元以上水準之前，其認為在全球宏觀經濟環境仍面臨逆風而影響需求之下，會讓油市出現小幅供過於求的情況，令油價可能在明年首季出現區間震盪的走勢。

但摩根士丹利全球石油策略師瑞茲（Martijn Rats）認為油市在首季呈盤整後，到第二季就會回復供需平衡，然後在下半年出現供應進一步緊張局面。