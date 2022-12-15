第三屆台美「經濟繁榮夥伴對話」(Economic Prosperity Partnership Dialogue EPPD)，12月15日以實體及視訊混合方式在台北及華府兩地同時舉行。我方由經濟部長王美花主談，美方由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲(Jose W. Fernandez)線上主談。國務院經濟商業局副助卿Tony Fernandes率團來台實體與會；我方實體與會官員包括外交部政務次長蔡明彥、經濟部政務次長陳正祺及相關部會代表等。

外交部表示，台美雙方在會中就經濟脅迫、供應鏈韌性及安全能源轉型等共同關切議題進行深度討論，並就如何開拓未來合作領域及加強資訊共享等面向廣泛交換意見。雙方均認為本次對話成果豐碩，期盼透過該機制持續深化經濟合作，加強台美經濟夥伴關係。

台美於前年11月20日召開首屆「經濟繁榮夥伴對話」，去年11月23日召開第二屆對話。雙方定期透過該對話平台，就各項經濟政策合作議題交換意見。第三屆對話順利舉行，凸顯雙方互為彼此優先經貿合作夥伴，未來外交部將與相關部會持續協作，延續對話動能，促進台美雙邊經濟合作夥伴關係。