佐藤浩市的喜感在《魔幻時刻》中讓觀眾笑噴。（傳影提供）

從舞台劇一路走到電視劇再站上大銀幕，三谷幸喜的鬼才創意總是在意想不到的地方迸發，成為日本當代最具知名度的喜劇導演。從《笑的大學》到《失憶總理大臣》，熱愛台灣的三谷幸喜甚至最讓觀眾津津樂道的就是他對林志玲的崇拜。而他最經典的4部喜劇《心情直播不NG》、《有頂天大飯店》、《魔幻時刻》、《鬼壓床了沒》也將接力在台上映，希望能在歲末迎新之際讓觀眾一路笑到2022跨年。

在12月23日首先上場的《魔幻時刻》和《鬼壓床了沒》，女主角都是深津繪里，原來在合作完《魔幻時刻》後，三谷幸喜覺得以偶像形象著稱的深津繪里走路方式很有趣，決定嘗試與深津繪里一起合作喜劇。於是深津繪里加上西田敏行，2個意想不到的組合產生了默契十足的化學效應，果然讓《鬼壓床了沒》充滿喜劇笑點同時還有令觀眾動容的一面，片中還可看到許久未在大螢幕上出現的深田恭子的演出。

佐藤浩市在《魔幻時刻》中演出一名超邊緣的跑龍套演員，卻跟西田敏行的黑道老大產生了相知相惜的情感，佐藤浩市對西田敏行的喜感節奏讚譽有加：「西田敏行的喜感真的是叫人敬佩，跟他對戲是就是過癮。」加上妻夫木聰為了求生存假扮冒牌導演更是一絕，急中生智的逗趣演出讓觀眾笑翻，片中對於妻夫木聰充滿好感的綾瀨遙，也有精湛的演出，各路人馬將《魔幻時刻》的喜劇推升至最高境界之外，曾獲得金馬獎最佳美術的種田陽平更為這部電影打造出魔幻城鎮，連三谷幸喜都說：「這是我從未見過的絕美小鎮！」

《鬼壓床了沒》超現實的劇情也突破觀眾想像力，把殺人事件、靈異故事與法庭戲碼梳理成一部難得一見喜劇電影。由於主角西田敏行在電影中扮演了更科六兵衛，他說：「自己反正已經是600年前的人了，所以胡說八道自己是織田信長的朋友也沒關係！不過因為穿著盔甲的古裝，每次拆下頭套就腦袋冒煙、充滿蒸氣，也是有點受不了！」成為三谷幸喜的御用演員的西田敏行，只要他出現的戲都是爆笑亮點，無論是《魔幻時刻》的黑道老大、《有頂天大飯店》演歌大師，絕對不會讓觀眾失望。